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Магнуссен отказался от выступления в «24 часах Дайтоны» из-за опасений за руку

Гонщик Haas собирался выйти на старт в одном экипаже со своим отцом Яном, но по совету медиков пропустить гонку

Александр Кабановский
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Магнуссен отказался от выступления в «24 часах Дайтоны» из-за опасений за руку
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По ходу межсезонья в Ф1 Кевин Магнуссен собирался вспомнить гонки на выносливость, где выступал какое-то время. На Porsche GT3 он рассчитывал проехать январский суточный марафон в Дайтоне в компании отца и босса их команды MDK Motorsports Марка Квамме. 

Однако в начале этой недели стало известно, что участие датчанина оказалось под угрозой – медики обнаружили в его руке кисту, которая потребовала операции по удалению. 

Вечером в четверг Магнуссен окончательно подтвердил, что не выйдет на старт.  

«Доктора посоветовали мне не управлять машиной на следующей неделе, – сообщил он в социальных сетях. – Операция прошла успешно, но мне нужно как можно больше отдыхать, чтобы в готовности подойти к началу предсезонной подготовки в Ф1. 

Обидно, что так вышло. Я очень ждал этой фантастической гонки и новой возможности выступить вместе с отцом и MDK Motorsports».

Ранее пилот дважды стартовал в Дайтоне, а в январе они с Яном и Кваме уже проехали гонку «12 часов Залива» в Абу-Даби, где за рулем Ferrari финишировали седьмыми. 

«24 часа Дайтоны» пройдут 28-29 января, команда уже нашла гонщика на замену Кевину. 

 

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