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Магнуссен опасается лишиться места из-за коронавируса

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Магнуссен опасается лишиться места из-за коронавируса
Автор:
, Главный редактор
28 апр. 2020 г., 05:15

По словам датского пилота, сложности с финансами могут подтолкнуть команды к выбору в пользу рента-драйверов

Отмена ряда гонок в 2020 году может заметно ухудшить финансовое положение нескольких команд-середняков – из-за чего коллективы будут больше заинтересованы в привлечении пилотов, которые смогут заплатить за место в кокпите. Такую мысль озвучил Кевин Магнуссен, выступающий за команду Haas, в интервью датскому изданию ВТ.

Пилот также заявил, что не сможет конкурировать с рента-драйверами, если Haas предпочтет сделать выбор в пользу таких гонщиков. «Если придется искать бюджет для выступлений, с Формулой 1 придется попрощаться, – в частности сказал датчанин. – Я и сейчас не могу найти необходимую сумму, и к следующей весне вряд ли смогут это сделать».

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При этом пилот, который провел в составе Haas уже три сезона, считает, что с точки зрения спортивных результатов коллективу логичнее сохранить нынешний состав.

«В 2021 году будут использоваться те же машины, что и в 2020-м, а они, в свою очередь, имеют достаточно много общего с машинами 2019-го – и имеет смысл работать с гонщиками, которые знакомы со всеми этими автомобилями.

Со своей стороны, я очень хотел бы остаться в Haas. Команда имеет право автоматически продлить контракт, и для меня это было бы отличным вариантом. Haas – прекрасный коллектив, а скорое введение ограничения бюджетов постепенно будет делать его все более и более конкурентоспособным».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кевин Магнуссен
Команды Haas F1 Team
Автор Кирилл Качнов

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