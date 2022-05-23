Магнуссен обвинил Хэмилтона в аварии, а потом передумал

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Кевин Магнуссен занимал восьмую позицию на стартовом поле в Барселоне, а к первому повороту уже был седьмым. Воспользовавшись борьбой впереди, датчанин попробовал опередить Льюиса Хэмилтона по внешнему радиусу четвертого поворота, но между машинами произошел контакт.

Выезд в гравий отбросил Кевина на последнее место и лишил шансов на очки. Сразу после этого пилот сказал по радио: «Льюис отлично знал, что он делает. Он просто вынес меня».

Судьи сочли инцидент гоночным, а сам Магнуссен после финиша на 17-м и предпоследнем месте признал, что погорячился.

«Это было сказано в пылу борьбы, – объяснил пилот на медиа-сессии. – Ты говоришь что-то и только потом имеешь возможность посмотреть, что же произошло. И история частенько становится другой».

Он добавил: «В разгар сражения ты всегда злишься в запале, но понимаешь всю ситуацию только тогда, когда смотришь повтор».

Сам Льюис оценил столкновение так: «Он появился сзади, а затем ударил мою машину сбоку. Я ничего не буду говорить по этому поводу. Что случилось – то случинось».

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, и Кевин Магнуссен, Haas VF-22, незадолго до столкновения Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Магнуссен добавил, что столкновение в дебюте не позволило ему показать реальную силу Haas – в квалификации оба гонщика команды пробились в третий сегмент, чего ни разу не было с 2019 года.

«Весь уик-энд у машины был хороший темп, – сказал датский пилот. – Даже несмотря на то, что у большинства наших соперников здесь были обновления, мы не отставали от них. Это позитивно в преддверии Монако».

Мик Шумахер на первых кругах Гран При Испании был шестым, но в итоге закончил гонку лишь 14-м.