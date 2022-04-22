Магнуссен о вылете в Имоле: Успел подумать, что сезон испорчен

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Дождевая квалификация Гран При Формулы 1 в Имоле несколько раз прерывалась красными флагами. Но не во всех случаях это означало сход пилота. Так, Кевин Магнуссен сумел перелететь гравийную ловушку и остановиться в полуметре от заграждения, а затем осторожно развернуться, разогнаться, второй раз проскочить гравий и, вернувшись, показать четвертое время.

Причем из-за его вылета заезды остановили, и соперники вернулись в боксы, так что Магнуссен даже не потерял особо времени.

«Я конечно очень доволен, невероятный результат для нас, – заявл датчанин после квалификации. – Машина отличная, быстрая и приятная в управлении, так что я очень горжусь командой.

В финальной сессии я поскользнулся на линии разметки и пролетел в стену. Я думал, что все, кончился мой талант и сезон для меня закончен.

Но с удивлением обнаружил, что остановился раньше, чем достиг стену. У меня включился режим поддержания оборотов мотора, так что я смог тихонько сдать назад и вырулить на той дорожке, ну а там уже разогнаться достаточно, чтобы проскочить гравий и вернуться на трассу. Мне очень повезло.

Я не думаю, что по сухой трассе мы могли бы рассчитывать на четвертую позицию. Но здесь трудно обгонять, и это дает мне шансы. Если к концу первого круга я все еще буду четвертым, то это будет совсем великолепно.

Ну я после этого, даже если я потеряю пару позиций, то все равно финиширую в очках и стартую с хорошего места в воскресенье. Конечно, всегда хочется быть выше четвертого места, но сейчас стоит оставаться реалистом и не терять рассудок».