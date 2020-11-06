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Формула 1 / Новость

Магнуссен о вылете из Ф1: Мне просто не повезло

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Магнуссен о вылете из Ф1: Мне просто не повезло
Автор:
, редактор

Датчанин остался доволен карьерой и не видит своей вины в увольнении

Кевин Магнуссен покинет Haas в конце сезона-2020 и сейчас у датчанина нет места ни в одной другой команде Формулы 1. Сам пилот считает, что увольнение связано не с его результатами.

«Мне не повезло, – сказал Магнуссен датской газете BT. – Но в других моментах карьеры в Ф1 мне везло. Просто сейчас так уж вышло.

По отношению людей вокруг я понимаю, что дело не в моих выступлениях. И если 2020 год станет для меня последним в Ф1, я буду оглядываться назад с удовольствием».

Магнуссен полагает, что мог добиться в карьере большего, но все равно считает ее успешной:

«Я всегда верил, что у меня есть все нужное для успеха в Ф1. Но меня радует хотя бы то, что я добился большего в карьере, чем абсолютное большинство. Я провел больше ста гонок, набрал много очков, был на подиуме и выступал за пару отличных команд. Я пережил в Ф1 много хорошего».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кевин Магнуссен
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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