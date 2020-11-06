Кевин Магнуссен покинет Haas в конце сезона-2020 и сейчас у датчанина нет места ни в одной другой команде Формулы 1. Сам пилот считает, что увольнение связано не с его результатами.

«Мне не повезло, – сказал Магнуссен датской газете BT. – Но в других моментах карьеры в Ф1 мне везло. Просто сейчас так уж вышло.

По отношению людей вокруг я понимаю, что дело не в моих выступлениях. И если 2020 год станет для меня последним в Ф1, я буду оглядываться назад с удовольствием».

Магнуссен полагает, что мог добиться в карьере большего, но все равно считает ее успешной:

«Я всегда верил, что у меня есть все нужное для успеха в Ф1. Но меня радует хотя бы то, что я добился большего в карьере, чем абсолютное большинство. Я провел больше ста гонок, набрал много очков, был на подиуме и выступал за пару отличных команд. Я пережил в Ф1 много хорошего».