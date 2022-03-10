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Место в команде Haas F1 после разрыва контракта с Никитой Мазепиным недолго оставалось вакантным. Перед стартом тестов в Бахрейне американская команда анонсировала возвращение Кевина Магнуссена, который выступал за нее до конца 2020 года.

Сам 29-летний датчанин прежде подчеркивал, что заинтересован в возвращении только при том условии, что получит быструю машину. Но в реальности оказалось, что это не так и важно.

«Уходя из Ф1, я думал, что мог бы договориться с другой командой, но для этого требовалось так много спонсорской поддержки, – рассказал он Motorsport.com. – Да и мотивации, говоря откровенно, не было.

Она снизилась из-за того, что я постоянно ехал позади. Это происходило на протяжении двух лет, тогда как до этого я боролся в середине пелотона, получая удовольствие от этого. Но два последних сезона оказались непростыми с точки зрения мотивации.

Тогда я ушел, гонялся в других сериях – поднимался там на подиум, добывал поулы и победы. И это было очень здорово.

Я получал удовольствие, а потом мне позвонил Гюнтер [Штайнер, руководитель Haas] и все испортил! Я вдруг ощутил с невероятной силой, как мне хочется вернуться. Я даже не догадывался, насколько сильно скучаю по Ф1. И когда появилась эта возможность, то сразу все понял».

Кевин Магнуссен, Haas F1 Team, с руководителем команды Гюнтером Штайнером Фото: Эндрю Хон / Motorsport Images

Магнуссен признался, что не ожидал предложения от Haas – и был на каникулах, когда раздался звонок Штайнера.

«Гюнтер впервые позвонил примерно неделю назад, – рассказал Кевин. – Я как раз готовился ехать со всей семьей в США, где мы собирались недельку отдохнуть перед гонками [серии IMSA] в Себринге.

Я решил, что не стану менять планов – мы поедем, а там будет видно. Потом, когда я уже был в Майами, Гюнтер набрал снова, уже с предложением [выступать в Ф1]. И тогда я вернулся.

Требовалось много всего переделать. У меня были контракты с Peugeot и с Ganassi. Я должен был стартовать за них в Себринге, в 12-часовой гонке. Очень здорово, что они согласились отпустить меня».

Важным моментом в новом контракте Магнуссена с Haas стал его многолетний срок действия.

«Я не считал это обязательным, но очень доволен такому варианту, – признался датчанин. – Не было особого смысла возвращаться всего на год.

Я попробовал [договориться о долгом сотрудничестве], для меня это не в первый раз. Возвращаться надо полноценно, Гюнтер согласился, что для команды это тоже станет дополнительной мотивацией.

Есть ощущение, что они в хорошей форме – и мне очень хотелось заняться всем этим».

Ожидается, что Магнуссен сядет за руль Haas VF-22 уже в пятницу 11 марта, когда команда сможет провести на трассе два лишних часа в компенсацию за опоздание к старту сессии.