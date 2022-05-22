Магнуссен о восьмом месте: Это у меня еще DRS сломалась

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Команда Haas показала отличный для себя результат в квалификации Гран При Испании. Кевин Магнуссен стал восьмым, а его напарник Мик Шумахер впервые в карьере в Ф1 прошел в финал и занял десятое место.

При этом Магнуссен признался, что по крайней мере его болид в квалификации был немного неисправен, иначе результат был бы еще лучше.

«Приятно было видеть обе наши машины в финале квалификации, – сказал датчанин после сессии. – Собственно, это и было главной целью команды. Я стартую завтра восьмым, что меня, конечно, обнадеживает.

Беда в том, что по ходу всей квалификации у меня была проблема с DRS. Иначе мой результат был бы еще лучше. Конечно, все говорят, что могло бы быть лучше, но тут я прям в себе уверен.

Собственно, система работала, но крыло открывалось только после того, как я раз пять нажимал на кнопку активации. К этому моменту я проезжал уже метров 100 зоны DRS, что стоило мне, пожалуй, одной десятой с круга. Отнимите десятую от моего лучшего времени, и я был бы на шестой позиции на старте».

Напомним, что в конце квалификации DRS сломалась и у Макса Ферстаппена. Из-за этого он не смог улучшить свое время и побороться с Шарлем Леклером за поул.