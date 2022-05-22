Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Aston Martin оштрафовали на 5000 евро Следующая / Стролл увидел в своем провале доказательство невиновности команды
Формула 1 / Гран При Испании Новости

Магнуссен о восьмом месте: Это у меня еще DRS сломалась

По мнению пилота Haas, с исправным крылом он был бы на старте шестым

Автор:
, Редактор
Магнуссен о восьмом месте: Это у меня еще DRS сломалась
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команда Haas показала отличный для себя результат в квалификации Гран При Испании. Кевин Магнуссен стал восьмым, а его напарник Мик Шумахер впервые в карьере в Ф1 прошел в финал и занял десятое место.

При этом Магнуссен признался, что по крайней мере его болид в квалификации был немного неисправен, иначе результат был бы еще лучше.

«Приятно было видеть обе наши машины в финале квалификации, – сказал датчанин после сессии. – Собственно, это и было главной целью команды. Я стартую завтра восьмым, что меня, конечно, обнадеживает.

Беда в том, что по ходу всей квалификации у меня была проблема с DRS. Иначе мой результат был бы еще лучше. Конечно, все говорят, что могло бы быть лучше, но тут я прям в себе уверен.

Собственно, система работала, но крыло открывалось только после того, как я раз пять нажимал на кнопку активации. К этому моменту я проезжал уже метров 100 зоны DRS, что стоило мне, пожалуй, одной десятой с круга. Отнимите десятую от моего лучшего времени, и я был бы на шестой позиции на старте».

Напомним, что в конце квалификации DRS сломалась и у Макса Ферстаппена. Из-за этого он не смог улучшить свое время и побороться с Шарлем Леклером за поул.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Aston Martin оштрафовали на 5000 евро
Предыдущая новость

Aston Martin оштрафовали на 5000 евро
Следующая новость

Стролл увидел в своем провале доказательство невиновности команды

Стролл увидел в своем провале доказательство невиновности команды
Больше от
Сергей Иванов
Марко о проблемах Макса с DRS: Он слишком много жал на кнопку Гран При Испании
Формула 1

Марко о проблемах Макса с DRS: Он слишком много жал на кнопку

Соперники заподозрили Red Bull в переохлаждении топлива Гран При Испании
Формула 1

Соперники заподозрили Red Bull в переохлаждении топлива

Расселл: Машина перегревалась, но не сломалась Гран При Испании
Формула 1

Расселл: Машина перегревалась, но не сломалась

Кевин Магнуссен Больше от
Кевин Магнуссен
Почему Магнуссен не добился успеха в Ф1? Баттон объяснил
Формула 1

Почему Магнуссен не добился успеха в Ф1? Баттон объяснил

«Сами спустили гонку в унитаз». Штайнер раскритиковал пилотов Haas Гран При Майами
Формула 1

«Сами спустили гонку в унитаз». Штайнер раскритиковал пилотов Haas

Култхард: Борьба с Магнуссеном решит будущее Мика
Формула 1

Култхард: Борьба с Магнуссеном решит будущее Мика

Самое важное:

Марко о проблемах Макса с DRS: Он слишком много жал на кнопку
Формула 1 Формула 1

Марко о проблемах Макса с DRS: Он слишком много жал на кнопку

Соперники заподозрили Red Bull в переохлаждении топлива
Формула 1 Формула 1

Соперники заподозрили Red Bull в переохлаждении топлива

В Ferrari не смогли установить причину схода Леклера
Формула 1 Формула 1

В Ferrari не смогли установить причину схода Леклера

«Он сам все поймет». Босс Red Bull ответил Пересу
Формула 1 Формула 1

«Он сам все поймет». Босс Red Bull ответил Пересу

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.