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Формула 1 Новости

Магнуссен о Шумахере: С такой фамилией Мику непросто

Кевин Магнуссен считает, что родство Мика Шумахера с великим семикратным чемпионом усиливает давление на немца

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Магнуссен о Шумахере: С такой фамилией Мику непросто
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Гонщик Haas Мик Шумахер – сын легендарного семикратного чемпиона Михаэля, поставившего много рекордов и проведшего немало сезонов в Формуле 1. И такое родство в том числе усиливает давление на Мика, причем не только из-за пока что низких результатов, но и благодаря желанию чемпионата и команд «продвигать» немца в память об успехах отца. 

Напарник Шумахера Кевин Магнуссен считает, что пока фамилия пилота ему больше усложняет жизнь, чем помогает в процессе. 

«Мик очень вежливый и не звездный, хорошо ладит со всеми, – приводит слова Магнуссена издание RacingNews365 со ссылкой на подкаст Beyond The Grid. – Он всем нравится. Он с самого начала был открытым. Мик очень честен с командой, и если случаются какие-то ошибки, то всегда открыто говорит о них, без попыток найти оправдания. У него хороший подход ко всему и, очевидно, он большой талант.

С такой фамилией ему приходится довольно непросто, ведь его отец — величайший гонщик Ф1. Некоторые могут подумать, что он здесь только потому, что он Шумахер. Но у него действительно есть все задатки, чтобы быть здесь. Он сделал все, что нужно, а может, и больше».

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