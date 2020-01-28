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Формула 1 / Новость

Магнуссен о проблемах Haas: McLaren и Williams падали глубже

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Магнуссен о проблемах Haas: McLaren и Williams падали глубже
Автор:
, Редактор
28 янв. 2020 г., 11:33

По мнению датского пилота, его команда сможет очень быстро переломить негативную для себя ситуацию.

В 2019 году Haas закончила сезон в Формуле 1 на предпоследнем месте в Кубке конструкторов, показав свой худший результат за все время выступлений в чемпионате. Причиной стала неудачная конструкция шасси, которая не позволяла использовать потенциал новых шин.

Однако, по мнению гонщика Haas Кевина Магнуссена, эти сложности носят временный характер.

«За три первых года мы добились существенного прогресса, – сказал Магнуссен Motorsport.com. – Быть может, он не выглядел таким уж серьезным, но на самом деле подняться с восьмого на пятое место в Кубке конструкторов за три года – это очень здорово.

Например, Toro Rosso никогда не финишировала в пятерке по итогам сезона. А нам это удалось, хотя не все оценили это по достоинству.

Конечно, всегда приятно выступать за команду, которая прогрессирует. Это хороший опыт. И после прошлого сезона, когда мы отступили назад, у нас, конечно, зародились сомнения в своих способностях. Но думаю, они беспочвенны.

Нельзя все время идти только вперед. Однако я не думаю, что мы сейчас в начале длительного нисходящего пути, как это случалось с McLaren и Williams. Они действительно упали очень глубоко, и им требуются годы для того, чтобы вернуться в лидеры. Полагаю, у нас иная ситуация.

В этом отношении на нас играет то, что мы молодая и маленькая команда. И я думаю, что мы сможем быстрее больших команд переломить ситуацию».

Williams финишировала третьей в Кубке конструкторов 2014 и 2015 годов, но сейчас является главным аутсайдером Ф1. McLaren, блиставшая в самом начале XXI века, не выигрывала Гран При уже семь лет, а недавний подиум Карлоса Сайнса в Бразилии стал для нее первым с 2014 года. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кевин Магнуссен
Команды Haas F1 Team
Автор Сергей Иванов

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