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Формула 1 Новости

Магнуссен назвал условия возвращения в Ф1

Автор:
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Кевин не верит, что такие условия ему предложат

Магнуссен назвал условия возвращения в Ф1

Кевин Магнуссен покинул Формулу 1 в конце 2020 года и перешел в серии IMSA. Датчанин заявил, что вернулся бы в чемпионат, но только в топ-команду, шансов на которую у него нет.

«Если бы мне предложили Mercedes или Red Bull, я бы не отказался, – цитирует Магнуссена Autoweek. – Думаю, мало кто отказался бы. Но мне не предложат.

Я уже говорил, что очень-очень доволен той возможностью, которая была у меня в Ф1. Мало кому удается так много сезонов провести в Ф1. Я очень этим доволен, а теперь у меня свежая мотивация».

В 2021 году бывшая команда Магнуссена Haas стала худшей в чемпионате и регулярно занимает последние места. 

«Я им сочувствую, – сказал Магнуссен. – Там отличные работники, для меня они как семья. Уверен, их положение станет лучше, когда введут новые правила в 2022 году. Для всех команд это станет перезагрузкой. Надеюсь, тогда Haas подберется ближе к лидерам».

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