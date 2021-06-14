Магнуссен назвал условия возвращения в Ф1

Кевин Магнуссен покинул Формулу 1 в конце 2020 года и перешел в серии IMSA. Датчанин заявил, что вернулся бы в чемпионат, но только в топ-команду, шансов на которую у него нет.

«Если бы мне предложили Mercedes или Red Bull, я бы не отказался, – цитирует Магнуссена Autoweek. – Думаю, мало кто отказался бы. Но мне не предложат.

Я уже говорил, что очень-очень доволен той возможностью, которая была у меня в Ф1. Мало кому удается так много сезонов провести в Ф1. Я очень этим доволен, а теперь у меня свежая мотивация».

В 2021 году бывшая команда Магнуссена Haas стала худшей в чемпионате и регулярно занимает последние места.

«Я им сочувствую, – сказал Магнуссен. – Там отличные работники, для меня они как семья. Уверен, их положение станет лучше, когда введут новые правила в 2022 году. Для всех команд это станет перезагрузкой. Надеюсь, тогда Haas подберется ближе к лидерам».