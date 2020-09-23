Магнуссен назвал Шварцмана своим конкурентом за место в Формуле 1

Кевин Магнуссен выступает за Haas с 2017 года, но пока не подписал контракт на следующий сезон. Босс команды Гюнтер Штайнер уже говорил, что у него много кандидатов для выступления в 2021 году, и датчанин с ним согласен.

«Когда смотришь на свободных пилотов, то видишь очень конкурентный рынок, – сказал Магнуссен газете Ekstra Bladet. – Есть Перес, Хюлькенберг, юниоры Ferrari – Шумахер, Шварцман, Илотт.

Наша команда связана с Ferrari так же, как Alfa Romeo. А значит, кандидатов на наши места много».

Но такая конкуренция не заставляет Магнуссена нервничать: «Конечно, я бы предпочел иметь гарантированный контракт. Однако я заматерел на этой работе и принимаю все как есть. Я знаю, что за кулисами что-то происходит, это на меня давит, но я теперь лучше фокусируюсь на своих задачах. Стал лучше работать под давлением. В прошлом подобные ситуации сильно влияли на мои результаты, но я смог исправить это».