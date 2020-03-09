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Магнуссен нацелился повторить путь Боттаса, Баттона и Уэббера

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Магнуссен нацелился повторить путь Боттаса, Баттона и Уэббера
Автор:
, редактор
9 мар. 2020 г., 07:33

Гонщик Haas полагает, что еще может попасть в топ-команду, хотя и растерял лучшие шансы

Кевин Магнуссен дебютировал в Формуле 1 в составе McLaren и в первой же гонке занял второе место. Однако датчанин пробыл боевым пилотом в Уокинге всего сезон, а на подиум не возвращался с дебютного Гран При. Последние три года Магнуссен провел в Haas, и понимает, что вернуться на топ-уровень будет непросто.

«Я уже не из тех пилотов, к которым присматриваются топ-команды, – сказал Магнуссен в интервью BT Sport. – Я попал в Формулу 1 так же, как Ферстаппен и Леклер – сразу в топ-команду. Просто McLaren уже не была топ-командой, когда я в ней оказался.

С моим приходом было много ожиданий и, думаю, я их оправдывал. Но остальное уже история. Теперь я выпал из этого круга и могу попасть в топ-команду только со стороны. Как Валттери Боттас, Дженсон Баттон или Марк Уэббер. Так что я еще верю [в попадание в топ-команду], но шансы теперь меньше, чем когда я пришел в Ф1».

Магнуссен отметил, что хотя еще надеется на переход в топ-команду, будет не прочь продления контракта с Haas.

«Основная часть моего контракта с Haas истекает в конце года. Но у команды есть опция, и если они захотят оставить меня на 2021 год, то я связан с ними. Конечно, я бы хотел перейти в команду побольше, у меня все еще есть амбиции стать чемпионом мира. Но в то же время я очень счастлив в Haas, и если не могу попасть в топ-команду, то хотел бы развиваться в комфортном окружении».

Лучшим результатом Магнуссена по итогам целого сезона Ф1 остается девятое место, добытое в сезоне-2018.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кевин Магнуссен
Автор Иван Матушкин

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