Магнуссен: Мы сразу знали, что в Спа ничего не получится

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Еще до старта сезона в Haas приняли решение отказаться от постоянных доработок машины, а вместо этого подготовить всего один пакет новинок к середине сезона.

Начало чемпионата показало, что шасси VF-22 оказалось у американцев весьма неплохим. Потому от его обновления многие ожидали заметного роста скорости.

Кевин Магнуссен получил доработки в Венгрии, а Мику Шумахеру пришлось ждать бельгийского Гран При. Однако в Спа выступление Haas не впечатлило: несмотря на хорошую стартовую позицию из-за штрафов соперников, Магнуссен финишировал 16-м, на три секунды впереди напарника. Обоим удалось опередить лишь Николя Латифи из Williams.

После финиша датчанин объяснил: Мы с самого начала знали, что уик-энд может получиться не самым успешным. Трассы такого типа подходят нам не лучшим образом, хотя мы и старались изо всех сил.

Так или иначе, у нас просто не было достаточного темпа. Уик-энд вышел для нас не самым успешным, но мы продолжаем смотреть вперед. Собранные данные будут использованы в следующих гонках».

Босс Haas Гюнтер Штайнер поддержал пилота: «Я разочарован результатом, но чего-то такого мы в целом и ожидали. Мы недостаточно сильны на быстрых трассах. Надо обязательно избежать такого в Зандворте. Там трасса подойдет нам куда лучше, она ближе к Шпильбергу и Сильверстоуну».

Команда не заработала ни одного очка на трех последних Гран При.

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