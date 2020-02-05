Магнуссен: Лучше попасть в больницу, чем стать 11-м
Пилот Haas объяснил свою агрессию на трассе нежеланием уступать позиции ни в какой ситуации.
Кевин Магнуссен известен в Формуле 1 своей агрессивной манерой ведения борьбы, которая не раз вызывала критику со стороны остальных гонщиков. Сам датчанин признает, что временами переходит грань, однако он считает, что это лучше, чем сдаваться и уступать соперникам.
«Я иногда перехожу грань, особенно когда еду в топ-10, – сказал Магнуссен в интервью датской газете BT. – Но тут надо идти ва-банк. Лучше попасть в больницу, чем стать 11-м. Так что да, я заслужил себе такую репутацию, но меня не напрягает подобная критика».
27-летний Магнуссен провел в Ф1 уже пять сезонов, но его лучшим результатом остается второе место, добытое в дебютной гонке – Гран При Австралии-2014.
«Не могу представить, что все лучшие годы проведу в борьбе за седьмое место, – сказал Кевин. – Если я проведу в Ф1 12-15 сезонов, а моим лучшим результатом останется второе место, я не смогу этим гордиться. Я мечтаю о победах в Ле-Мане и Дайтоне, но мечта о Формуле 1 сияет поярче.
Я должен признать, что придет время, когда я больше не смогу верить, что стану чемпионом мира. Но пока оно не пришло».
Прошлый сезон Магнуссен завершил на 16-м месте в чемпионате, ни разу не поднявшись выше шестой позиции на Гран При.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Кевин Магнуссен
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин
Магнуссен: Лучше попасть в больницу, чем стать 11-м
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