Магнуссен искючил возвращение в Haas

Этой зимой команда Haas F1 полностью сменила свой состав – уволив Ромена Грожана и Кевина Магнуссена, которые выступали за нее четыре последних года, американцы подписали контракты с двумя дебютантами, Миком Шумахером и Никитой Мазепиным.

Недавно глава Haas Гюнтер Штайнер обронил реплику о том, что в случае возникновения у новичков сложностей коллектив допускает возможность обращения к своим прежним пилотам за помощью.

Магнуссен, который сейчас выступает в марафонской серии IMSA, а с 2022-го войдет в состав проекта Peugeot в WEC, назвал такой сценарий непривлекательным для него.

«Гюнтер остался моим хорошим другом, как и многие ребята из Haas, – сказал датчанин. –Но никакие разговоры о гонках, о разовых выступлениях, мне не интересны.

Я хочу концентрироваться на том, чем занимаюсь. И еще я скучаю по победам. В Формуле 1 я провел семь лет, и еще одна гонка меня не привлекает».

Он добавил: «Вот если ко мне обратятся из Mercedes и спросят, хочу ли я проехать, то такую возможность надо будет рассматривать очень серьезно. Но я все знаю об Ф1. Думаю, я уже сделал все возможное, чтобы преуспеть там.

Сейчас я в такой ситуации, когда готов прийти и выиграть».

По словам Кевина, Haas для него – уже пройденная часть истории: «Я продолжал совершенствоваться как гонщик, даже когда результаты не улучшались. Я чувствую, что сейчас в хорошем положении. У меня есть опыт, и я готов сделать следующий шаг».