Магнуссен и Расселл переписали рекорды Ф1. Интересная статистика ГП Бразилии
Уик-энд на «Интерлагосе» оказался крайне примечательным с точки зрения цифр – Формула 1 получила новых победителей в квалификации и гонке
Гран При и участники
- Во второй раз этап проходил под официальным названием Гран При Сан-Паулу;
- это была 50-я гонка Формулы 1 в Бразилии, 49-й национальный этап чемпионата мира и 40-й в истории Гран При на «Интерлагосе»;
- Кевин Магнуссен и Haas достигли отметки в 100 совместных гонок – это 22-й такой случай в истории. Лидирует пара Льюиса Хэмилтона и Mercedes: у них 199 стартов;
- о неизбежном: Фернандо Алонсо довел число проведенных уик-эндов в Ф1 до 357, а стартов в гонках – до 354.
Квалификация
Кевин Магнуссен, Haas и Дания впервые стали победителями квалификации
- Магнуссен завоевал поул впервые в карьере и стал 106-м гонщиком, добившимся такого результата. До него список пополнил Джордж Расселл на летнем Гран При Венгрии;
- Кевин выиграл квалификацию на своем 141-м Гран При. Это третий результат по продолжительности ожидания после Серхио Переса (216) и Карлоса Сайнса (151). Оба также добыли дебютные поулы в нынешнем сезоне;
- с 1979 года в Ф1 не было случая, чтобы четыре разных пилота в одном чемпионате впервые в карьере стартовали с поула. 43 года назад своих первых квалификационных побед добились Жан-Пьер Жабуй, Жиль Вильнев (Ferrari №12 на заглавном фото), Алан Джонс и Рене Арну. Но это не абсолютный рекорд: в 1975-м и 1968-м было по пять новых обладателей поула;
- для Haas это первая выигранная квалификация. Команда стала 41-й в истории, кому это удалось – и первой после Racing Point на Гран При Турции 2020 года;
- для моторов Ferrari это 244-й поул – и всего второй в истории, когда успеха добилась клиентская команда. До Haas подобное удалось только Toro Rosso в Монце-2008 с Себастьяном Феттелем (тоже на сырой трассе). Кроме того, впервые поул моторам Ferrari принесла не итальянская команда;
- для команд, выступающих под флагом США, это первый квалификационный успех с Гран При Великобритании 1975 года, когда сильнейшими стали Shadow и ее пилот Том Прайс;
- пусть к поулу продлился для Haas 143 Гран При – это намного дольше прежнего рекорда BAR (87 этапов до Имолы-2004 и Дженсона Баттона);
- Дания стала 24-й страной в истории, чьи пилоты выигрывали поул в Ф1;
- гонщик на машине №20 победил в квалификации впервые после Джоди Шектера (Wolf) на немецком Гран При 1977 года.
Спринт
Джордж Рассел стал сильнейшим в субботней гонке на «Интерлагосе»
- спринтерская гонка в Сан-Паулу стала шестой в истории и второй на этой трассе;
- Расселл стал третьим пилотом в истории, выигравшим в субботу – до того все победы делили Макс Ферстаппен и Валттери Ботас;
- Ферстаппен впервые с момента запуска спринтов не попал на подиум этой гонки;
- также впервые спринт выиграл не тот пилот, который стартовал в нем с поула;
- Mercedes впервые в 2022-м получила право в полном составе занять первый стартовый ряд главной гонки – однако это достижение, как и первая стартовая позиция Расселла, не попадет в статистические справочники.
Гонка
Джордж Расселл, Mercedes W13, лидирует на старте
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
- Никогда прежде в истории Ф1 не было ситуации, чтобы победитель квалификации без штрафа, поломки или добровольного отказа от борьбы терял бы первую позицию на старте. Но Магнуссен, завоевавший поул, в этот раз стартовал восьмым;
- Расселл выиграл впервые в карьере и стал 113-м победителем в истории Ф1;
- удивительно, но последний случай, когда поул и победа стали для гонщика первыми по ходу одного Гран При, был зафиксирован совсем недавно: Карлос Сайнс выиграл квалификацию и гонку в Сильверстоуне. Во вот чтобы найти такой же случай с разными пилотами, как в этот раз, придется вернуться в 2003-й: там свой первый поул в Малайзии добыл Фернандо Алонсо, а победу – Кими Райкконен;
- Расселлу пришлось ждать первой победы довольно долго – до 81-й гонки. Самое удивительное, что это в точности совпадает со статистикой Валттери Боттаса, которого Джордж заменил в Mercedes. Более того, оба начинали карьеру в Williams и после нескольких сезонов оказались в Mercedes;
- победа стала для Mercedes 125-й в истории и первой с Гран При Саудовской Аравии 2021 года. Моторы с трехлучевой звездой выиграли в Ф1 уже в 212-й раз;
- последний дубль Mercedes был зафиксирован более двух лет назад, на Гран При Эмилии-Романьи 2020 года, его принесли команде Хэмилтон и Боттас. Нынешний двойной успех – 59-й в истории коллектива;
- отыскать двух британцев на верхних строчках протокола Ф1 в последний раз можно было на канадском Гран При 2010 года. Тогда Хэмилтон опередил своего напарника по McLaren Дженсона Баттона;
- над подиумом Ф1 впервые прозвучал гимн «Боже, храни короля». В 1950-51 годах, когда монархом еще был Георг VI, никому из его подданных не удалось одержать победу, а в дальнейшем всегда играли «Боже, храни королеву» в честь Елизаветы II;
- Хэмилтон лидировал уже в 184-й гонке за карьеру. Это не просто новый абсолютный рекорд, но и превосходит результаты всех соперников Льюиса по нынешнему пелотону, за исключением Себастьяна Феттеля и Алонсо, вместе взятых. Одновременно Хэмилтон довел дистанцию лидирования до 5442 кругов и 27 705 км.
- Льюис не одержал ни одной победы за последние 22 этапа. Это его личный антирекорд.
Пилоты Mercedes с Карлосом Сайнсом на подиуме главной гонки
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
- Расселл поднялся на подиум в девятый раз (как Жан Бера, Элио де Анжелис и Мартин Брандл), Хэмилтон – в рекордный 191-й, Сайнс – в 15-й (как первый победитель Гран При для Ferrari Хосе Фройлан Гонсалес и Тьерри Бутсен);
- также Джордж в пятый раз за карьеру проехал круг в гонке быстрее всех. Столько же у Карлоса Пасе, имя которого носит «Интерлагос»;
- пятое место стало для Алонсо повторением лучшего результата в сезоне;
- прервалась серия Red Bull, которая одержала девять побед подряд, начиная с Гран При Франции. Рекорд McLaren (11 выигранных гонок без перерывов в 1988 году) вновь выстоял;
- более того, никого из пилотов «Быков» в этот раз не было даже на подиуме. RBR остановилась на отметке в 19 призовых Гран При подряд, повторив прежнее собственное достижение;
- гонка оказалась худшей для команды из Милтон-Кинса с Турции-2020: тогда Ферстаппен также финишировал шестым, а его напарник Алекс Элбон – седьмым;
- Макс все еще может одержать 15-ю в сезоне победу, но даже если он станет сильнейшим в Абу-Даби, то выиграет всего 68,18% всех гонок (15/22). Это меньше, чем у Альберто Аскари (6/8 или 75% в 1952-м), Михаэля Шумахера (13/18 или 72,22% в 2004-м), Джима Кларка (7/10 или 70% в 1963-м) и Себастьяна Феттеля (13/19 или 68,42% в 2013-м). Если же голландец не сможет победить на «Яс-Марине», его результативность и вовсе упадет до 63,63%;
- тем не менее, Ферстаппен довел количество заработанных за год очков до рекордных 429;
- двойной сход McLaren стал для команды первым с бельгийского Гран При 2019 года (хотя там Ландо Норрис попал в итоговую классификацию). Если же искать случай, когда никто из гонщиков команды не был классифицирован, это Монако-2017;
- Кевин Магнуссен вошел в очень узкий клуб пилотов, которые стартовали с поула, но не лидировали в Гран При ни круга за карьеру (спринт здесь не учитывается). До датчанина такая же статистика была только у Тео Фаби и нескольких пилотов IndyCar в 1950-е годы.
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