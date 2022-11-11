Магнуссен и Haas завоевали сенсационный поул в Сан-Паулу

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«Я никогда не испытывал ничего подобного. Только не празднуйте, пожалуйста, только не начинайте праздновать», – эти слова Кевина Магнуссена как нельзя лучше иллюстрируют пятничную квалификацию в Сан-Паулу, тог которой стал полным сюрпризом.

Дождь, который то стихал, то усиливался, превратил сессию в лотерею. И выиграли в нее – к полной неожиданности соперников – 30-летний пилот, проводящий свой 140-й Гран При, и его команда, которых никто не относил к фаворитам.

Первая попытка в финале, проходившая под усиливающимся дождем, завершилась в пользу Магнуссена (1:11.674 на шинах Soft). Гонщики наверняка совершили бы по несколько быстрых кругов до возвращения на пит-лейн, но сделать этого никто не смог: почти сразу сессию остановили красными флагами.

Они потребовались из-за Джорджа Расселла. В конце длинной прямой британец задел белую линию правым задним колесом и на долю секунды потерял управление. Пилот Mercedes решил по прямой пересечь гравийную зону безопасности и вернуться на гоночное полотно по узкой полоске асфальта у самого барьера. Но в момент выезда на нее машину закрутило – и Джордж накрепко увяз в гравии.

Ошибка Джорджа Расселла, Mercedes W13

Пока его W13 вытаскивали, дождь ощутимо усилился – и стало ясно, что улучшить время никто уже не сможет. Тогда-то Кевин и сказал слова, с которых начинается этот рассказ. Для Haas и ее пилота этот момент стал без сомнений историческим: первый квалификационный успех в истории. Магнуссен ни разу прежде не поднимался на решетке Ф1 выше четвертого места.

Макс Ферстаппен после ошибки в восьмом повороте стартует в спринте вторым, отстав на две десятых. «Виновник торжества» Расселл оказался третьим. Вообще, в первую пятерку в этот раз вошли гонщики шести разных команд. Ландо Норрис принес McLaren четвертую стартовую позицию, сильнейший пилот Ferrari Карлос Сайнс остался пятым.

Следом две строчки в протоколе заняли представители Alpine (Эстебан Окон проехал чуть быстрее Фернандо Алонсо), восьмым – уступив поулу Магнуссена меньше секунды – остался триумфатор прошлогоднего Гран При Льюис Хэмилтон.

Серхио Перес испортил попытку и показал только девятый результат.

Однако главным проигравшим в пятницу оказался все же не он, а Шарль Леклер. Из всех участников финала лишь монегаска команда выпустила на трассу на промежуточной резине, тогда как у остальных были слики. «Прекрасно. О***ть как прекрасно», – только и сказал пилот, оставшийся десятым.

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22, Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Aston и другие

По ходу второго сегмента трасса сначала подсыхала, но потом вновь заморосил небольшой дождь. Потому нужно было не только проехать быстро, но и сделать это вовремя.

Алекс Элбон был близок от заветной десятки, но ему не хватило всего нескольких сотых – как и Пьеру Гасли.

Единственной командой, которая выбыла на этой стадии в полном составе, оказалась Aston Martin: Себастьян Феттель ошибся на торможении в первом повороте, а Лэнс Стролл экстренно менял настройки на руле прямо в «эске Сенны» и потерял на этом время.

Даниэль Риккардо также не смог пройти дальше, проиграв квалификационную дуэль партнеру по McLaren Норрису в 12-й раз подряд и в 19-й в сезоне.

Николя Латифи, Williams FW44 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Хотя бы не 20-й

Николя Латифи не смог выйти из первого сегмента в десяти предыдущих Гран При. В этот раз подсыхающий асфальт по ходу первого сегмента дал гонщику шанс. Поначалу все выехали на промежуточной резине, а затем по примеру Пьера Гасли стали переходить на слики.

В какой-то момент время Латифи вообще было самым лучшим, но в итоге ему не хватило всего одной позиции и пары десятых, чтобы продолжить борьбу. Гонщик Williams остался 16-м, крохотной ложечкой меда для можно считать тот факт, что впервые за шесть последних этапов он хотя бы стал в квалификации не самым медленным.

Также на этой стадии вылетели оба гонщика Alfa Romeo (где Гуаньюй Чжоу проехал быстрее Валттери Боттаса), Юки Цунода – на которого за нежелание освободить дорогу ругался плохими словами Шарль Леклер – и Мик Шумахер. Таким образом, гонщики Haas оказались в этот раз первым и последним.

Магнуссен стал четвертым пилотом, выигравшим в этом сезоне свою первую в карьере квалификацию. Ранее это уже удалось Серхио Пересу, Карлосу Сайнсу и Джорджу Расселлу.

Результаты квалификации Гран При Бразилии