Магнуссен и Haas завоевали сенсационный поул в Сан-Паулу
Под моросящим дождем датский гонщик проехал быстрее всех именно тогда, когда это было необходимо
«Я никогда не испытывал ничего подобного. Только не празднуйте, пожалуйста, только не начинайте праздновать», – эти слова Кевина Магнуссена как нельзя лучше иллюстрируют пятничную квалификацию в Сан-Паулу, тог которой стал полным сюрпризом.
Дождь, который то стихал, то усиливался, превратил сессию в лотерею. И выиграли в нее – к полной неожиданности соперников – 30-летний пилот, проводящий свой 140-й Гран При, и его команда, которых никто не относил к фаворитам.
Первая попытка в финале, проходившая под усиливающимся дождем, завершилась в пользу Магнуссена (1:11.674 на шинах Soft). Гонщики наверняка совершили бы по несколько быстрых кругов до возвращения на пит-лейн, но сделать этого никто не смог: почти сразу сессию остановили красными флагами.
Они потребовались из-за Джорджа Расселла. В конце длинной прямой британец задел белую линию правым задним колесом и на долю секунды потерял управление. Пилот Mercedes решил по прямой пересечь гравийную зону безопасности и вернуться на гоночное полотно по узкой полоске асфальта у самого барьера. Но в момент выезда на нее машину закрутило – и Джордж накрепко увяз в гравии.
Ошибка Джорджа Расселла, Mercedes W13
Пока его W13 вытаскивали, дождь ощутимо усилился – и стало ясно, что улучшить время никто уже не сможет. Тогда-то Кевин и сказал слова, с которых начинается этот рассказ. Для Haas и ее пилота этот момент стал без сомнений историческим: первый квалификационный успех в истории. Магнуссен ни разу прежде не поднимался на решетке Ф1 выше четвертого места.
Макс Ферстаппен после ошибки в восьмом повороте стартует в спринте вторым, отстав на две десятых. «Виновник торжества» Расселл оказался третьим. Вообще, в первую пятерку в этот раз вошли гонщики шести разных команд. Ландо Норрис принес McLaren четвертую стартовую позицию, сильнейший пилот Ferrari Карлос Сайнс остался пятым.
Следом две строчки в протоколе заняли представители Alpine (Эстебан Окон проехал чуть быстрее Фернандо Алонсо), восьмым – уступив поулу Магнуссена меньше секунды – остался триумфатор прошлогоднего Гран При Льюис Хэмилтон.
Серхио Перес испортил попытку и показал только девятый результат.
Однако главным проигравшим в пятницу оказался все же не он, а Шарль Леклер. Из всех участников финала лишь монегаска команда выпустила на трассу на промежуточной резине, тогда как у остальных были слики. «Прекрасно. О***ть как прекрасно», – только и сказал пилот, оставшийся десятым.
Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22, Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Aston и другие
По ходу второго сегмента трасса сначала подсыхала, но потом вновь заморосил небольшой дождь. Потому нужно было не только проехать быстро, но и сделать это вовремя.
Алекс Элбон был близок от заветной десятки, но ему не хватило всего нескольких сотых – как и Пьеру Гасли.
Единственной командой, которая выбыла на этой стадии в полном составе, оказалась Aston Martin: Себастьян Феттель ошибся на торможении в первом повороте, а Лэнс Стролл экстренно менял настройки на руле прямо в «эске Сенны» и потерял на этом время.
Даниэль Риккардо также не смог пройти дальше, проиграв квалификационную дуэль партнеру по McLaren Норрису в 12-й раз подряд и в 19-й в сезоне.
Николя Латифи, Williams FW44
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Хотя бы не 20-й
Николя Латифи не смог выйти из первого сегмента в десяти предыдущих Гран При. В этот раз подсыхающий асфальт по ходу первого сегмента дал гонщику шанс. Поначалу все выехали на промежуточной резине, а затем по примеру Пьера Гасли стали переходить на слики.
В какой-то момент время Латифи вообще было самым лучшим, но в итоге ему не хватило всего одной позиции и пары десятых, чтобы продолжить борьбу. Гонщик Williams остался 16-м, крохотной ложечкой меда для можно считать тот факт, что впервые за шесть последних этапов он хотя бы стал в квалификации не самым медленным.
Также на этой стадии вылетели оба гонщика Alfa Romeo (где Гуаньюй Чжоу проехал быстрее Валттери Боттаса), Юки Цунода – на которого за нежелание освободить дорогу ругался плохими словами Шарль Леклер – и Мик Шумахер. Таким образом, гонщики Haas оказались в этот раз первым и последним.
Магнуссен стал четвертым пилотом, выигравшим в этом сезоне свою первую в карьере квалификацию. Ранее это уже удалось Серхио Пересу, Карлосу Сайнсу и Джорджу Расселлу.
Результаты квалификации Гран При Бразилии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'11.674
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1'11.877
|0.203
|3
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1'12.059
|0.385
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'12.263
|0.589
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'12.357
|0.683
|6
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'12.425
|0.751
|7
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'12.504
|0.830
|8
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'12.611
|0.937
|9
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1'15.601
|3.927
|10
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|11
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1'11.631
|12
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'11.675
|0.001
|13
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1'11.678
|0.004
|14
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'12.140
|0.466
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'12.210
|0.536
|16
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'15.095
|3.421
|17
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'15.197
|3.523
|18
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'15.486
|3.812
|19
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'16.264
|4.590
|20
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'16.361
|4.687
|Полные результаты
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