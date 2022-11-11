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Формула 1 / Гран При Бразилии Отчет о квалификации

Магнуссен и Haas завоевали сенсационный поул в Сан-Паулу

Под моросящим дождем датский гонщик проехал быстрее всех именно тогда, когда это было необходимо

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Магнуссен и Haas завоевали сенсационный поул в Сан-Паулу
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«Я никогда не испытывал ничего подобного. Только не празднуйте, пожалуйста, только не начинайте праздновать», – эти слова Кевина Магнуссена как нельзя лучше иллюстрируют пятничную квалификацию в Сан-Паулу, тог которой стал полным сюрпризом. 

Дождь, который то стихал, то усиливался, превратил сессию в лотерею. И выиграли в нее – к полной неожиданности соперников – 30-летний пилот, проводящий свой 140-й Гран При, и его команда, которых никто не относил к фаворитам. 

Первая попытка в финале, проходившая под усиливающимся дождем, завершилась в пользу Магнуссена (1:11.674 на шинах Soft). Гонщики наверняка совершили бы по несколько быстрых кругов до возвращения на пит-лейн, но сделать этого никто не смог: почти сразу сессию остановили красными флагами. 

Они потребовались из-за Джорджа Расселла. В конце длинной прямой британец задел белую линию правым задним колесом и на долю секунды потерял управление. Пилот Mercedes решил по прямой пересечь гравийную зону безопасности и вернуться на гоночное полотно по узкой полоске асфальта у самого барьера. Но в момент выезда на нее машину закрутило – и Джордж накрепко увяз в гравии.  

Ошибка Джорджа Расселла, Mercedes W13

Ошибка Джорджа Расселла, Mercedes W13

Пока его W13 вытаскивали, дождь ощутимо усилился – и стало ясно, что улучшить время никто уже не сможет. Тогда-то Кевин и сказал слова, с которых начинается этот рассказ. Для Haas и ее пилота этот момент стал без сомнений историческим: первый квалификационный успех в истории. Магнуссен ни разу прежде не поднимался на решетке Ф1 выше четвертого места. 

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Макс Ферстаппен после ошибки в восьмом повороте стартует в спринте вторым, отстав на две десятых. «Виновник торжества» Расселл оказался третьим. Вообще, в первую пятерку в этот раз вошли гонщики шести разных команд. Ландо Норрис принес McLaren четвертую стартовую позицию, сильнейший пилот Ferrari Карлос Сайнс остался пятым. 

Следом две строчки в протоколе заняли представители Alpine (Эстебан Окон проехал чуть быстрее Фернандо Алонсо), восьмым – уступив поулу Магнуссена меньше секунды – остался триумфатор прошлогоднего Гран При Льюис Хэмилтон. 

Серхио Перес испортил попытку и показал только девятый результат.

Однако главным проигравшим в пятницу оказался все же не он, а Шарль Леклер. Из всех участников финала лишь монегаска команда выпустила на трассу на промежуточной резине, тогда как у остальных были слики. «Прекрасно. О***ть как прекрасно», – только и сказал пилот, оставшийся десятым. 

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22, Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22, Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Aston и другие

По ходу второго сегмента трасса сначала подсыхала, но потом вновь заморосил небольшой дождь. Потому нужно было не только проехать быстро, но и сделать это вовремя. 

Алекс Элбон был близок от заветной десятки, но ему не хватило всего нескольких сотых – как и Пьеру Гасли. 

Единственной командой, которая выбыла на этой стадии в полном составе, оказалась Aston Martin: Себастьян Феттель ошибся на торможении в первом повороте, а Лэнс Стролл экстренно менял настройки на руле прямо в «эске Сенны» и потерял на этом время. 

Даниэль Риккардо также не смог пройти дальше, проиграв квалификационную дуэль партнеру по McLaren Норрису в 12-й раз подряд и в 19-й в сезоне.

Николя Латифи, Williams FW44

Николя Латифи, Williams FW44

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Хотя бы не 20-й

Николя Латифи не смог выйти из первого сегмента в десяти предыдущих Гран При. В этот раз подсыхающий асфальт по ходу первого сегмента дал гонщику шанс. Поначалу все выехали на промежуточной резине, а затем по примеру Пьера Гасли стали переходить на слики. 

В какой-то момент время Латифи вообще было самым лучшим, но в итоге ему не хватило всего одной позиции и пары десятых, чтобы продолжить борьбу. Гонщик Williams остался 16-м, крохотной ложечкой меда для можно считать тот факт, что впервые за шесть последних этапов он хотя бы стал в квалификации не самым медленным. 

Также на этой стадии вылетели оба гонщика Alfa Romeo (где Гуаньюй Чжоу проехал быстрее Валттери Боттаса), Юки Цунода – на которого за нежелание освободить дорогу ругался плохими словами Шарль Леклер – и Мик Шумахер. Таким образом, гонщики Haas оказались в этот раз первым и последним. 

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Магнуссен стал четвертым пилотом, выигравшим в этом сезоне свою первую в карьере квалификацию. Ранее это уже удалось Серхио Пересу, Карлосу Сайнсу и Джорджу Расселлу.

Результаты квалификации Гран При Бразилии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'11.674  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'11.877 0.203
3 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'12.059 0.385
4 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'12.263 0.589
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'12.357 0.683
6 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'12.425 0.751
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'12.504 0.830
8 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'12.611 0.937
9 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'15.601 3.927
10 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari    
11 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'11.631  
12 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1'11.675 0.001
13 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'11.678 0.004
14 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'12.140 0.466
15 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'12.210 0.536
16 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'15.095 3.421
17 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'15.197 3.523
18 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'15.486 3.812
19 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'16.264 4.590
20 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'16.361 4.687
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