Магнуссен и Haas стали лучшими на тестах Формулы 1

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Команда Haas опоздала на тесты Ф1 в Бахрейн, и ей разрешили провести на трассе четыре дополнительных часа. Первый же из них – вечером в пятницу – оказался триумфальным.

На пустой трассе, которую уже покинули соперники Кевин Магнуссен принес главному аутсайдеру прошлого сезона лучшее время. На шинах С4 он проехал круг за 1:33.207. Это на три с лишним десятых лучше, чем у Карлоса Сайнса до этого.

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При этом сравнивать результаты все же не вполне корректно: Магнуссен ездил в более прохладных условиях, которые позволяют показывать более высокую скорость за счет эффективности охлаждения и работы шин.

В общей сложности за пять часов пилот Haas проехал 60 кругов.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию пятничной тестовой сессии.

Окончательные результаты тестов Ф1 в Бахрейне (11 марта)

Гонщик Команда Время Отст. Круги Шины 1 Кевин Магнуссен Haas 1:33.207 60 2 Карлос Сайнс Ferrari 1:33.532 0,325 60 3 Макс Ферстаппен Red Bull 1:34.011 0,804 86 4 Лэнс Стролл Aston Martin 1.34.064 0,857 70 5 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:34.141 0,934 47 6 Эстебан Окон Alpine 1:34.276 1,069 111 7 Шарль Леклер Ferrari 1:34.366 1,159 54 8 Ландо Норрис McLaren 1:34.609 1,402 60 9 Себастьян Феттель Aston Martin 1:36.020 2,813 46 10 Юки Цунода AlphaTauri 1:36.802 3,595 120 11 Валттери Боттас Alfa Romeo 1:36.987 3,780 25 12 Мик Шумахер Haas 1:37.846 4,639 23 13 Джордж Расселл Mercedes 1:38.585 5,378 67 *P 14 Николя Латифи Williams 1:39.845 6,638 12 *P 15 Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1:39.984 6,777 48

*экспериментальные шины Pirelli