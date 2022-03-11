Магнуссен и Haas стали лучшими на тестах Формулы 1
Датчанин полтора года не садился за руль машины Ф1 – но его возвращение вышло триумфальным
Команда Haas опоздала на тесты Ф1 в Бахрейн, и ей разрешили провести на трассе четыре дополнительных часа. Первый же из них – вечером в пятницу – оказался триумфальным.
На пустой трассе, которую уже покинули соперники Кевин Магнуссен принес главному аутсайдеру прошлого сезона лучшее время. На шинах С4 он проехал круг за 1:33.207. Это на три с лишним десятых лучше, чем у Карлоса Сайнса до этого.
При этом сравнивать результаты все же не вполне корректно: Магнуссен ездил в более прохладных условиях, которые позволяют показывать более высокую скорость за счет эффективности охлаждения и работы шин.
В общей сложности за пять часов пилот Haas проехал 60 кругов.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию пятничной тестовой сессии.
Окончательные результаты тестов Ф1 в Бахрейне (11 марта)
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|Круги
|Шины
|1
|Кевин Магнуссен
|Haas
|1:33.207
|60
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:33.532
|0,325
|60
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:34.011
|0,804
|86
|4
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|1.34.064
|0,857
|70
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:34.141
|0,934
|47
|6
|Эстебан Окон
|Alpine
|1:34.276
|1,069
|111
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:34.366
|1,159
|54
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:34.609
|1,402
|60
|9
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|1:36.020
|2,813
|46
|10
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1:36.802
|3,595
|120
|11
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|1:36.987
|3,780
|25
|12
|Мик Шумахер
|Haas
|1:37.846
|4,639
|23
|13
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:38.585
|5,378
|67
|*P
|14
|Николя Латифи
|Williams
|1:39.845
|6,638
|12
|*P
|15
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|1:39.984
|6,777
|48
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