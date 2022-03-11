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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Отчет о тестах

Магнуссен и Haas стали лучшими на тестах Формулы 1

Датчанин полтора года не садился за руль машины Ф1 – но его возвращение вышло триумфальным

Александр Кабановский
Автор:
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Магнуссен и Haas стали лучшими на тестах Формулы 1
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Команда Haas опоздала на тесты Ф1 в Бахрейн, и ей разрешили провести на трассе четыре дополнительных часа. Первый же из них – вечером в пятницу – оказался триумфальным. 

На пустой трассе, которую уже покинули соперники Кевин Магнуссен принес главному аутсайдеру прошлого сезона лучшее время. На шинах С4 он проехал круг за 1:33.207. Это на три с лишним десятых лучше, чем у Карлоса Сайнса до этого. 

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При этом сравнивать результаты все же не вполне корректно: Магнуссен ездил в более прохладных условиях, которые позволяют показывать более высокую скорость за счет эффективности охлаждения и работы шин.

В общей сложности за пять часов пилот Haas проехал 60 кругов. 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию пятничной тестовой сессии.

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Окончательные результаты тестов Ф1 в Бахрейне (11 марта)

  Гонщик Команда Время Отст. Круги Шины
1 Denmark Кевин Магнуссен Haas 1:33.207   60  
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari 1:33.532 0,325 60  
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 1:34.011 0,804 86  
4 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 1.34.064 0,857 70  
United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1:34.141 0,934 47  
6 France Эстебан Окон Alpine 1:34.276 1,069 111  
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1:34.366 1,159 54  
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1:34.609 1,402 60  
9 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 1:36.020 2,813 46  
10 Japan Юки Цунода AlphaTauri 1:36.802 3,595 120  
11 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo 1:36.987 3,780 25  
12 Germany Мик Шумахер Haas 1:37.846 4,639 23   
13 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1:38.585 5,378 67  *P
14 Canada Николя Латифи Williams 1:39.845 6,638 12  *P
15 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1:39.984 6,777 48  

*экспериментальные шины Pirelli

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