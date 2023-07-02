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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Магнуссен и де Врис начнут Гран При Австрии с пит-лейна

В двух командах решили нарушить режим закрытого парка, чтобы изменить регулировки машин своих гонщиков

Филип Клерен
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Кевин Магнуссен, Haas VF-23, на пит-лейне

Гонщики Haas и AlphaTauri должны были занять в воскресенье 19-ю и 20-ю позиции на решетке, но теперь стартовое поле сократится до 18 машин – команды нарушили режим закрытого парка, который на спринтерских этапах запрещает менять конфигурацию автомобилей после окончания пятничной квалификации.

Примечательно, что если Магнуссену лишь сменят настройки, то в случае с де Врисом все даже серьезнее. Голландцу поменяют заднее антикрыло с несущим крылом, установив детали более ранней спецификации. Такое решение было принято после того, как в субботнем спринте у Ника совсем не было скорости на прямых. 

Также на его AT04 внесут изменения в подвеску.  

Одновременно на машину де Вриса поставят новую батарею и управляющую электронику гибридной системы. Это третьи по счету компоненты, хотя регламент позволяет использовать всего два по ходу сезона. 

Оба гонщика будут стартовать с пит-лейна. Порядок их взаимного расположения определится тем, кто раньше окажется у светофора рядом с выездом на трассу.  

В субботнем спринте Магнуссен финишировал 14-м, да Врис – 17-м. 

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