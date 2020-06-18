Магнуссен: Год назад в Ferrari мог бы попасть я

В прошедшем мае стало известно, что Карлос Сайнс с 2021 года будет выступать за Ferrari. Пилот Haas Кевин Магнуссен не скрывает, что постоянно пытается пробиться в топ-команду, а партнерство американской команды со Скудерией оставляло ему надежду на переезд в Маранелло.

По мнению Магнуссена, он проиграл борьбу за место Сайнсу из-за неудачного проведенного Haas прошлого сезона.

«Я не скрывал, что хотел бы получить это место, – сказал Магнуссен шведской газете Ekstra Bladet. – Многое решает удачный момент. Сайнс отлично провел прошлый год и прорвался наверх. Сложись такая ситуация после 2018 гонок, может, я был бы более заметен.

Хотя я и думаю, что хорошо провел прошлый год, со стороны это было трудно увидеть. Понятно, что Ferrari сделает более надежный выбор».

Касательно места в Ф1 на 2021 год, Магнуссен не уверен, что останется в Haas, так как сама команда может покинуть чемпионат: «Сейчас команда крайне сосредоточена на преодолении кризиса. Нет смысла говорить о будущем. Еще даже гонок не было. И вопрос не в том, кто будет сидеть за рулем машин. Для начала надо, чтобы были сами машины».