Магнуссен: Боялся, что не хватит сил до финиша

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Кевин Магнуссен покинул Формулу 1 в конце 2020 года и не раз говорил после этого, что не собирается возвращаться – разве что в топ-команду. Но когда незадолго до старта нынешнего чемпионата его позвали в Haas, датчанин мгновенно бросил все свои программы в марафонских гонках и примчался на тесты.

Дебютный этап в Бахрейне получился для него успешным: машина, построенная на средства российской компании «Уралкалий», вышла весьма неплохой – Магнуссен стартовал за ее рулем седьмым и финишировал на пятой позиции. Таких результатов у Haas не было с австрийского этапа 2018 года.

«Это было невероятно здорово, – сказал пилот после финиша. – Так здорово вновь оказаться на таком уровне, могу лишь искренне поблагодарить команду.

Сейчас у нас лучшая машина в середине пелотона, почти всю гонку соперники из Mercedes оставались в поле моего зрения. Понятно, что в конце гонки этому помог выезд машины безопасности, но в любом случае это совсем другая история по сравнению с тем, что было прежде.

Я весь уик-энд повторяю, что просто не могу поверить в такую возможность. Я здесь, и сегодня мы пятые. Просто безумие».

Он добавил: «Я волновался, что могу очень устать и потерять силы. Но когда вы занимаете в гонке такую позицию, это придает дополнительных сил и энергии. Так что я справился».

Кевин признал, что поначалу ему было непросто верно контролировать ресурс шин, но по ходу дистанции он научился решать эту задачу: «Мы с инженерами смогли здорово справиться. Важно было понять, насколько можно атаковать в критически важных поворотах.

Теперь я гораздо лучше понимаю ситуацию – как, думаю, и все остальные. Чем больше ты учишься, тем больше знаешь».

Благодаря Магнуссену Haas по итогам Гран При Бахрейна идет третьей в Кубке конструкторов.