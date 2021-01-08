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Формула 1 / Новость

Магнуссен: Бороться за очки в Ф1 – уже не та цель

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Магнуссен: Бороться за очки в Ф1 – уже не та цель
Автор:
, Редактор Ф1

Кевин объяснил, почему IMSA мотивирует его сильнее Формулы 1

Кевин Магнуссен лишился места в Формуле 1 в конце 2020 года и теперь будет выступать за Chip Ganassi Racing в серии спорткаров IMSA. 

Датчанин не бывал на подиуме со времен своего дебюта в Ф1 на Гран При Австралии-2014, когда стал вторым. А его последняя победа приходится на выступление в Формуле Renault 3.5 в 2013 году.

«Я с нетерпением жду [выступления в IMSA], – сказал Магнуссен Motorsport.com. – Мне не грустно от того, что в Абу-Даби я провел свою последнюю гонку в Ф1. Я буду скучать по пилотированию тех машин, и особенно по парням из команды. Но я ничего не могу поделать: я взбудоражен тем, что ждет впереди, а не грущу из-за вылета из Ф1.

Все хотят попасть в Ф1, включая меня. Я всегда мечтал об этом. Но когда ты долгое время не побеждаешь, даже полученные очки тебя не воодушевляют. С Haas мы их много набрали, хотя и не в последнее время. Но даже попадание в топ-10 это уже не то. Это не стоящая цель, если ты настоящий победитель. Тебя это не удовлетворит».

За последние четыре года Магнуссен не поднимался выше пятого места на Гран При, а в 2020 году набрал всего одно очко.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кевин Магнуссен
Команды Haas F1 Team
Автор Люк Смит

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