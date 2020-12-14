«Странные ощущения». Магнуссен подвел итоги финальной гонки и всей карьеры в Ф1

Кевин Магнуссен еще в середине октября объявил, что расстанется с командой Haas после завершения нынешнего сезона Ф1. Поначалу датчанин говорил о стремлении остаться в Больших Призах, но вскоре стало понятно, что его карьера близка к завершению. Окончательно все стало понятно после новости о его контракте с командой Чипа Ганасси в американской серии IMSA.

Финальную гонку Формулы 1 27-летний Магнуссен провел в Абу-Даби, финишировав 18-м и предпоследним.

«Странные ощущения, – признался он в интервью Sky Sports после финиша. – Думаю, эта гонка вышла для нас вовсе не хорошей. Мы были чертовски медленными, но я все равно благодарен а то, что смог реализовать свою детскую мечту и выступать в Ф1. Сюда непросто попасть, а я провел шесть сезонов, выступал за классные команды, а дома у меня стоит кубок с логотипом Формулы 1. Это не так плохо, я доволен».

Кевин дебютировал в Больших Призах в 2014-м. Первая же гонка, которую он проводил в составе McLaren, принесла пилоту второе место. Увы, больше на подиум он не поднимался ни разу.

Магнуссен на подиуме ГП Австралии-2014 с Даниэлем Риккардо (его позже дисквалифицируют) и Нико Росбергом Фото: Sutton Images

Гонщика спросили, можно ли считать его карьеру в Ф1 завершенной. «Думаю, да, – ответил он. – Мне не хватает побед. Я скучаю по возможности бороться за них, по ситуации, когда я могу сфокусироваться на сражении за титул.

Если сейчас покинуть Ф1 и перейти в IMSA или куда-то еще, то будет уже нереально вернуться на позиции, позволяющие побеждать здесь. Я бы хотел остаться, но если продвинуться вперед и биться за победы. Но этого не случится, так что я с интересом жду своей новой программы – это немного смягчает уход из Ф1, ведь я смогу сражаться за победы».

Говоря о том, чего ему будет больше всего не хватать после ухода из Больших Призов, Магнуссен отметил: «Сложно сказать. Я буду скучать по этим потрясающим машинам. Но ведь с будущего года они станут медленнее. Так что я, как минимум, имел возможность поездить на них тогда, когда они были самыми быстрыми».

Кевина спросили, какое воспоминание об Ф1 останется для него самым главным. Он назвал тот самый дебют в Мельбурне без малого семь лет назад.

«Моя первая гонка. Речь не только о подиуме, но и обо всей ситуации в целом. Это было безумие. Моя мечта сбылась сразу же», – заметил Магнуссен.