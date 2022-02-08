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M-Sport пригласила Феттеля принять участие в ралли

Четырехкратный чемпион Ф1 заявил, что готов попробовать себя в новой дисциплине, – и M-Sport тут же отреагировала в соцсетях

M-Sport пригласила Феттеля принять участие в ралли
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С 5 по 6 февраля в снежной Швеции прошла Гонка чемпионов, в которой приняли участие различные титулованные пилоты. И в воскресенье участники боролись за награды в индивидуальном зачете: в непростом финале сразились Себастьен Леб и Себастьян Феттель.

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Четырехкратный чемпион Ф1 проиграл легенде WRC, но это не помешало немцу насладиться ездой в совершенно новых для него «раллийных» условиях: после заезда Феттель даже отметил, что не прочь попробовать себя в гонках по бездорожью. «Очевидно, мне немного не хватило навыков, чтобы быть достаточно конкурентоспособным, – приводит слова Себастьяна издание The Race. – Но мне очень понравилось.

Чтобы влиться в эту дисциплину, нужно немало времени и опыта, однако если кто-то захочет мне дать шанс, я с радостью рассмотрю этот вариант».

И, похоже, команда WRC M-Sport готова была бы дать Феттелю возможность проехать на одной из своих машин. На следующий день после гонки коллектив в своем твитере разместил пост с предложением для немца: «Псс, Aston Martin, вот наш адрес электронной почты info@m-sport.co.uk. Можете передать его Себу, чтобы он написал нам?».

 

Вполне возможно, что в будущем Феттель и вправду согласится проехать на автомобиле, за рулем которого пилоты участвуют в чемпионате мира по ралли.

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