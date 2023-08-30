Льюису пришлось сесть на строгую диету. Он растолстел на каникулах

Масса пилота является в Формуле 1 одним из факторов успеха. В недавнем прошлом, когда в регламента был прописан лишь минимальный лимит для шасси, гонщикам приходилась буквально изнурять себя диетами, чтобы сбросить пару килограммов. Сейчас вопрос решен более гуманно – в правилах указано, что если пилот легче 80 кг, разницу в любом случае догрузят балластом.

Но даже в этом случае более легкий спортсмен имеет преимущество, так как балласт команда вправе размещать там, где это выгодно с точки зрения баланса машины. Так что лишний вес по-прежнему не в почете в паддоке.

В этой связи очень любопытной выглядит история, которую в минувший уик-энд в Зандфорте рассказал Льюис Хэмилтон. Семикратный чемпион мира признался, что по ходу августовского перерыва не слишком следил за своим режимом, потому ощутимо прибавил в весе.

Британец провел время с семьей в Лос-Анджелесе, а также съездил в Африку, где посетил Намибию, Танзанию, Кению и Руанду.

«Я слишком много ел, – признался Льюис. – Мой вес должен составлять 73-74 кг, а в субботу [после квалификации] весы показали почти 77. Так что в предстоящие дни мне предстоит сесть на максимально жесткую диету».

Хэм рассказал, что будет питаться растительной пищей: фалафелем, свежими фруктами, свеклой и тому подобным.

С 2017 года пилот Mercedes придерживается вегетарианских взглядов – и даже попробовал привить их своему бульдогу Роско.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images