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Льюису пришлось сесть на строгую диету. Он растолстел на каникулах

Приехав в Зандфорт, пилот Mercedes обнаружил, что показания весов внезапно стали совсем не такими, как прежле…

Александр Кабановский
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, Питер Боннингтон, старший гоночный инженер, Mercedes AMG

Масса пилота является в Формуле 1 одним из факторов успеха. В недавнем прошлом, когда в регламента был прописан лишь минимальный лимит для шасси, гонщикам приходилась буквально изнурять себя диетами, чтобы сбросить пару килограммов. Сейчас вопрос решен более гуманно – в правилах указано, что если пилот легче 80 кг, разницу в любом случае догрузят балластом. 

Но даже в этом случае более легкий спортсмен имеет преимущество, так как балласт команда вправе размещать там, где это выгодно с точки зрения баланса машины. Так что лишний вес по-прежнему не в почете в паддоке.

В этой связи очень любопытной выглядит история, которую в минувший уик-энд в Зандфорте рассказал Льюис Хэмилтон.  Семикратный чемпион мира признался, что по ходу августовского перерыва не слишком следил за своим режимом, потому ощутимо прибавил в весе. 

Британец провел время с семьей в Лос-Анджелесе, а также съездил в Африку, где посетил Намибию, Танзанию, Кению и Руанду. 

«Я слишком много ел, – признался Льюис. – Мой вес должен составлять 73-74 кг, а в субботу [после квалификации] весы показали почти 77. Так что в предстоящие дни мне предстоит сесть на максимально жесткую диету». 

Хэм рассказал, что будет питаться растительной пищей: фалафелем, свежими фруктами, свеклой и тому подобным.

С 2017 года пилот Mercedes придерживается вегетарианских взглядов – и даже попробовал привить их своему бульдогу Роско. 

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Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

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