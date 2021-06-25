«Льюису пора купить очки». Ферстаппен жестко ответил Хэмилтону

Прошедшей весной Mercedes обвинила Red Bull в использовании гнущегося заднего крыла, которое дает машинам австрийцев преимущество на прямых. Начиная с Гран При Франции FIA изменила правила проверки, и Red Bull пришлось поменять крыло.

Несмотря на это, Макс Ферстаппен одержал победу в Ле-Кастелле. А Льюис Хэмилтон заявил, что у конкурентов все равно было превосходство в максимальной скорости.

«Red Bull отыгрывает у нас время на прямых, – сказал семикратный чемпион мира. – Во Франции я терял по три десятых с круга только из-за максимальной скорости. А в Австрии таких прямых три штуки».

Слова Хэмилтона вызвали явное раздражение у Ферстаппена: «Я уже устал от того, что Льюис всегда считает себя андердогом. Во Франции мы уменьшили влияние крыла [на скорость на прямых]. Всем это было видно. Может, Льюису пора очки купить».

По официальным данным FIA Ферстаппен показал в гонке во Франции вторую максимальную скорость среди всех пилотов, разогнавшись до 337 км/ч. У Хэмилтона худший результат в пелотоне – 320,7 км/ч.