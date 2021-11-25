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«Льюису нравится быть охотником». Хилл объяснил психологию Хэмилтона

Чемпион мира 1996 года рассказал, почему нынешняя ситуация в Формуле 1 комфортна для Льюиса Хэмилтона

«Льюису нравится быть охотником». Хилл объяснил психологию Хэмилтона

Две победы подряд позволили Льюису Хэмилтону сократить отставание от лидера нынешнего сезона Ф1 Макса Ферстаппена с 21 до восьми очков. Если британец возтмет верх и в двух оставшихся Гран При, то гарантирует себе восьмой чемпионский титул вне зависимости от результатов соперника. 

Анализируя ход борьбы за титул в подкасте F1 Nation, экс-пилот чемпионата Дэймон Хилл отметил, что такое развитие событий играет в пользу Льюиса.

«Ему ведь по дуже быть охотником, верно? – сказал 1-летний Хилл. – Ему нравится делать то, что он сейчас делает – вести охоту. 

У него есть возможность ликвидировать отставание, но математически возможен и исход, при котором победит Макс. При определенных условиях он может сделать это даже на ближайшем этапе в Саудовской Аравии». 

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Чтобы проиграть борьбу за титул досрочно, Льюис должен финишировать не выше шестого места – но Хилл не поверил в возможность такого исхода. 

«Когда он в последний раз приезжал шестым? – спросил Дэймон. – Перевес в скорости сейчас явно у Mercedes, также не стоит забывать его новый мотор. Тото [Вольф, глава команды] сказал, что Льюису вернут тот самый, шустрый». 

Хэмилтону поменяли двигатель перед бразильским этапом, после чего в двух гонках тот отыграл 24 позиции. В первый уик-энд декабря в Джидде этот мотор вернут на машину Льюиса. 

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Хилл продолжил: «Впервые [с 2016 года] все решится в двух последних Гран При. Давно не было такого, когда можно было сказать: "Если с одним претендентом что-то случится, титул достанется другому"».  

Британец подметил, что в последнее время оба претендента на слишком эмоционально радуются победам в гонках, понимая, что главное сражение еще не закончено. 

«Льюис контролирует эмоции, как и Макс, – сказал Хилл. – Время для радости еще не пришло, напряжение слишком высоко. Финиш все ближе, и ситуация остается предельно неопределенной. 

Никто не знает, чем все закончится».

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