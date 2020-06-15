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«Льюису не требуются мозги?» Матадоры ответили на нападки Хэмилтона

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«Льюису не требуются мозги?» Матадоры ответили на нападки Хэмилтона
Автор:
, редактор
15 июн. 2020 г., 07:08

Критика пилота в адрес испанских традиций сама стала объектом критики со стороны испанцев

Накануне шестикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон раскритиковал в своих соцсетях тот факт, что в Испании до сих пор проводится коррида. Пилот Mercedes назвал популярное в стране развлечение отвратительным и призвал испанское правительство немедленно закрыть все школы, где готовят участвующих в боях матадоров.

Слова Хэмилтона не остались незамеченными. «Я считаю эти нападки проявлением неуважения к Испании, всем испанцам и нашим традициям, – заявил матадор Франсиско Ривера в интервью каналу Antena 3. – Он ни одной минуты не провел в школе для боев с быками, а судит о том, чему там учат».

С Франсиско согласился его брат и тоже матадор Кайетано Ривера: «Мистер Хэмилтон не любит бои с быками. И что с того? Прежде чем критиковать чью-то культуру, надо хотя бы изучить то, о чем говоришь».

Резче всех в адрес Хэмилтона выступил писатель и телеведущий Фернандо Санчес-Драго: «Разве для получения водительских прав теперь не требуется и капли мозгов?».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Иван Матушкин

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