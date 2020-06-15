Накануне шестикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон раскритиковал в своих соцсетях тот факт, что в Испании до сих пор проводится коррида. Пилот Mercedes назвал популярное в стране развлечение отвратительным и призвал испанское правительство немедленно закрыть все школы, где готовят участвующих в боях матадоров.

Слова Хэмилтона не остались незамеченными. «Я считаю эти нападки проявлением неуважения к Испании, всем испанцам и нашим традициям, – заявил матадор Франсиско Ривера в интервью каналу Antena 3. – Он ни одной минуты не провел в школе для боев с быками, а судит о том, чему там учат».

С Франсиско согласился его брат и тоже матадор Кайетано Ривера: «Мистер Хэмилтон не любит бои с быками. И что с того? Прежде чем критиковать чью-то культуру, надо хотя бы изучить то, о чем говоришь».

Резче всех в адрес Хэмилтона выступил писатель и телеведущий Фернандо Санчес-Драго: «Разве для получения водительских прав теперь не требуется и капли мозгов?».