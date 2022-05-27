Льюиса утомили разговоры об украшениях

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Противостояние судей и гонщиков по поводу ювелирных изделий началось на третьем этапе сезона в Австралии, когда новый спортивный босс Нильс Виттих напомнил о существовании соответствующего пункта правил и необходимости его выполнения.

Эта история тянется уже много недель, и пока ни одна из сторон не собирается уступать. Предводитель гонщиков Льюис Хэмилтон даже попробовал на личном порядке решить вопрос с главой FIA Мохаммедом Бин Сулайемом – но получил решительный отказ.

Однако семикратному чемпиону мира, учитывая рекордный в пелотоне объем пирсинга, все же сделали индивидуальные исключения до Гран При Монако – а уже по ходу уик-энда в княжестве стало известно, что окончательное решение отложили еще на месяц.

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Сам гонщик признался, что уже основательно устал от этой темы.

«По моим ощущениям, на все это приходится тратить слишком много сил и времени, – объяснил он в пятницу в Монте-Карло. – Я уже сказал по ходу последних Гран При все, что считаю нужным по этому поводу. А теперь хочу сконцентрироваться на работе.

Я вынимаю серьги из ушей всякий раз, когда сажусь за руль – и продолжу делать это. Кольцо в носу на настоящий момент не представляет проблем».

Гонщика спросили, видит ли он позитив в диалоге с FIA по вопросу украшений. Он ответил: «Эти правила действуют с 2005 года. И мне кажется, что каждый из нас носит какие-то предметы по ходу всей карьеры в Ф1.

Прежде это не было проблемой, и нет никаких оснований, что сложности возникнут сейчас. Работа с FIA складывается позитивно. Мне кажется, сейчас они понемногу идут нам навстречу.

Но я не собираюсь возвращаться к этой теме на каждом Гран При. У нас точно есть гораздо более важные задачи».