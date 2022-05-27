Льюиса утомили разговоры об украшениях
По словам пилота, ему и другим участникам чемпионата приходится тратить слишком много сил и времени на обсуждение
Противостояние судей и гонщиков по поводу ювелирных изделий началось на третьем этапе сезона в Австралии, когда новый спортивный босс Нильс Виттих напомнил о существовании соответствующего пункта правил и необходимости его выполнения.
Эта история тянется уже много недель, и пока ни одна из сторон не собирается уступать. Предводитель гонщиков Льюис Хэмилтон даже попробовал на личном порядке решить вопрос с главой FIA Мохаммедом Бин Сулайемом – но получил решительный отказ.
Однако семикратному чемпиону мира, учитывая рекордный в пелотоне объем пирсинга, все же сделали индивидуальные исключения до Гран При Монако – а уже по ходу уик-энда в княжестве стало известно, что окончательное решение отложили еще на месяц.
Сам гонщик признался, что уже основательно устал от этой темы.
«По моим ощущениям, на все это приходится тратить слишком много сил и времени, – объяснил он в пятницу в Монте-Карло. – Я уже сказал по ходу последних Гран При все, что считаю нужным по этому поводу. А теперь хочу сконцентрироваться на работе.
Я вынимаю серьги из ушей всякий раз, когда сажусь за руль – и продолжу делать это. Кольцо в носу на настоящий момент не представляет проблем».
Гонщика спросили, видит ли он позитив в диалоге с FIA по вопросу украшений. Он ответил: «Эти правила действуют с 2005 года. И мне кажется, что каждый из нас носит какие-то предметы по ходу всей карьеры в Ф1.
Прежде это не было проблемой, и нет никаких оснований, что сложности возникнут сейчас. Работа с FIA складывается позитивно. Мне кажется, сейчас они понемногу идут нам навстречу.
Но я не собираюсь возвращаться к этой теме на каждом Гран При. У нас точно есть гораздо более важные задачи».
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