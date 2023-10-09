Льюиса оштрафовали на $50 тысяч за переход трассы в неположенном месте
Денежный штраф – да и то наполовину отложенный – стал самым большим наказанием за все, что Льюис натворил в первом повороте Гран При Катара
В минувшее воскресенье поклонники Ф1 стали свидетелями зрелища, которое можно с полным правом назвать уникальным. Льюис Хэмилтон в первом же повороте влетел в своего партнера по команде Джорджа Расселла. Таких историй у британца не было за всю карьеру (в Испании-2016 они с Нико Росбергом все же проехали до аварии несколько поворотов).
Не остановившись на этом, семикратный чемпион перебежал трассу, что запрещено правилами, и направился на пит-лейн.
Рассмотрев совокупность его нарушений, судьи FIA назначили гонщику предупреждение, которое стало первым в сезоне, и денежный штраф в 50 тысяч долларов – причем половина этой суммы остается условной до конца сезона.
В официальном решении сказано: «После аварии на первом кругегонщик автомобиля № 44 (Хэмилтон) бросил свою машину на гравии и побежал обратно в боксы.
При этом он пересек трассу и достиг ее внутреннего края трассы всего за несколько секунд до того, как машина №63 (Джорджа Расселла) проехала в этом месте на высокой скорости после выезда из боксов. Затем он продолжил идти вдоль трассы, пока, наконец, не покинул ее.
Во время слушания гонщик автомобиля №44 очень извинялся и признал, что ситуация могла быть очень опасной для него, а также для приближающихся гонщиков».
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, the field as Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, ends up in the gravel on the opening lap after contact with George Russell, Mercedes F1 W14
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Также судьи возложили на Льюиса преимущественную вину за столкновение с напарником, но сочли аварию типичной для первого круга и обошлись без штрафов.
Хэмилтон признал свою вину в случившемся, а Расселл добавил, что авария не испортит их отношений внутри команды.
Если по ходу сезона пилот получит три предупреждения, то потеряет десять позиций на старте ближайшего Гран При.
«Иногда пора остановиться». В Red Bull сделали Пересу недвусмысленный намек
«Формула 1 выглядела глупо». Макс раскритиковал боссов спорта за этап в Катаре
Льюис взял на себя вину за столкновение с напарником
Льюис взял на себя вину за столкновение с напарником Льюис взял на себя вину за столкновение с напарником
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара
Кадр дня: авария Хэмилтона на старте в Катаре
Кадр дня: авария Хэмилтона на старте в Катаре Кадр дня: авария Хэмилтона на старте в Катаре
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Катара
Стартовая решетка Гран При Катара Стартовая решетка Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара
Самое важное:
Президент FIA пригрозил отказаться от Гран При, где есть проблемы с границами трассы
Президент FIA пригрозил отказаться от Гран При, где есть проблемы с границами трассы Президент FIA пригрозил отказаться от Гран При, где есть проблемы с границами трассы
Польский этап вернется в календарь WRC с 2024 года
Польский этап вернется в календарь WRC с 2024 года Польский этап вернется в календарь WRC с 2024 года
«Их давно предупреждали». Росберг поделился слухом из паддока
«Их давно предупреждали». Росберг поделился слухом из паддока «Их давно предупреждали». Росберг поделился слухом из паддока
Норрис назвал условия Гран При Катара слишком опасными для гонщиков
Норрис назвал условия Гран При Катара слишком опасными для гонщиков Норрис назвал условия Гран При Катара слишком опасными для гонщиков
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.