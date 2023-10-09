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Льюиса оштрафовали на $50 тысяч за переход трассы в неположенном месте

Денежный штраф – да и то наполовину отложенный – стал самым большим наказанием за все, что Льюис натворил в первом повороте Гран При Катара

Филип Клерен
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

В минувшее воскресенье поклонники Ф1 стали свидетелями зрелища, которое можно с полным правом назвать уникальным. Льюис Хэмилтон в первом же повороте влетел в своего партнера по команде Джорджа Расселла. Таких историй у британца не было за всю карьеру (в Испании-2016 они с Нико Росбергом все же проехали до аварии несколько поворотов).

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Не остановившись на этом, семикратный чемпион перебежал трассу, что запрещено правилами, и направился на пит-лейн. 

Рассмотрев совокупность его нарушений, судьи FIA назначили гонщику предупреждение, которое стало первым в сезоне, и денежный штраф в 50 тысяч долларов – причем половина этой суммы остается условной до конца сезона. 

В официальном решении сказано: «После аварии на первом кругегонщик автомобиля № 44 (Хэмилтон) бросил свою машину на гравии и побежал обратно в боксы.

При этом он пересек трассу и достиг ее внутреннего края трассы всего за несколько секунд до того, как машина №63 (Джорджа Расселла) проехала в этом месте на высокой скорости после выезда из боксов. Затем он продолжил идти вдоль трассы, пока, наконец, не покинул ее.

Во время слушания гонщик автомобиля №44 очень извинялся и признал, что ситуация могла быть очень опасной для него, а также для приближающихся гонщиков».

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Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Также судьи возложили на Льюиса преимущественную вину за столкновение с напарником, но сочли аварию типичной для первого круга и обошлись без штрафов. 

Хэмилтон признал свою вину в случившемся, а Расселл добавил, что авария не испортит их отношений внутри команды. 

Если по ходу сезона пилот получит три предупреждения, то потеряет десять позиций на старте ближайшего Гран При.  

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