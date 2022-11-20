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После успеха в Сан-Паулу форма Mercedes на финальном Гран При в Абу-Даби стала неприятным сюрпризом. По итогам квалификации Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом показали лишь пятое и шестое время, отстав а семь десятых секунды от поула Макса Ферстаппена.

После субботней сессии Льюис признался: «Квалификационные круги получились хорошими, потому результат особенно расстроил нас. Я не ожидал такого проигрыша, но только на прямых мы теряем здесь 0,6 секунды.

Наша форма похожа на ту, что была до Остина, болтанка вернулась в полной мере. К следующему сезону нам обязательно надо разобраться с ней».

На вопрос о том, чего он ожидает от машины 2023 года, семикратный чемпион мира ответил: «Прежде всего, надо разобраться с тормозами, "козлением" и избытком лобового сопротивления. При этом важно сохранить уровень прижимной силы, так как машина должна оставаться [аэродинамически] эффективной.

Думаю, команда уже отлично понимает, в чем наши проблемы и где мы допустили ошибку. Уверен, такую машину, как нынешняя, мы не построим больше никогда».

Он добавил: «Знаете, я жду не дождусь момента, когда в последний раз проеду на этой машине и расстанусь с ней. Я точно не планирую садиться за ее руль никогда в будущем. И даже добавлю это в свой контракт».

Также репортеры спросили Льюиса, действительно ли он оплатил прощальный ужин Себастьяна Феттеля, который состоялся в четверг перед Гран При с участием всех 20 пилотов Ф1.

«Думаю, это было важно, – ответил гонщик. – Мы уже давно не устраивали ничего подобного. Себ – отличный парень, он выступил с очень классной речью и постарался передать весь собственный опыт, накопленный за годы выступлений, молодым пилотам.

В тот вечер между всеми нами установилось особое взаимопонимание. И мы решили встречаться чаще».