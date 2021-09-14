Главным итогом Гран При Италии – помимо второго за пять этапов столкновения Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном – стал выросший разрыв между двумя лидерами нынешнего сезона.

Став вторым в субботнем спринте, голландец заработал еще два очка и теперь выигрывает уже у действующего чемпиона пять баллов.

Понятно, что за восемь оставшихся уик-эндов может произойти все, что угодно – однако никто не станет спорить, что в нынешнем сезоне Льюис и Mercedes столкнулись с по-настоящему серьезными соперниками. Даже две кампании Ferrari в 2018 и 2019 годах на выглядели настолько мощными, как нынешняя в исполнении Red Bull.

По мнению экс-пилота Ф1 Жака Вильнева, британский гонщик оказался не готов к новому уровню конкуренции.

«Ферстаппен в этом году выглядит лучше, – сказал канадец в интервью Corriere della Sera. – Он не допускает серьезных ошибок и постоянно остается в режиме атаки.

Льюис, с другой стороны, показывает свою слабость. И Mercedes тоже – гораздо сильнее, чем Red Bull.

После ухода Росберга [в конце 2016 года] им жилось слишком просто. Похоже, Льюис слегка задремал, а в этом году ему пришлось внезапно проснуться и оказаться в непривычной ситуации».

Хотя Ферстаппен и лидирует в личном зачете Ф1, преимущество Mercedes над Red Bull в Кубке конструкторов составляет в преддверии Гран При России 18 очков.