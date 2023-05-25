Льюис: Я не общался с Ferrari и уже почти договорился с Mercedes

Вынужденная пауза, возникшая из-за отмены этапа в Имоле, как и всегда в Ф1 привела к увеличению числа всевозможных слухов и сплетен. Один из них утверждал, что Ferrari предложила Льюису Хэмилтону круглую сумму за переход, воспользовавшись тем, что тот никак не может договориться о новом контракте с Тото Вольфом из-за финансовых разногласий.

За прошедшее после этого время такие предположения опровергли, кажется, уже все, кто только может.

Наконец, накануне Гран При Монако это сделал и сам гонщик.

«Знаете, когда вы ведете переговоры о новом контракте, появление слухов попросту неизбежно, – объяснил британец в четверг. – Думаю, ими будет все, что вы услышите не напрямую от меня».

Он добавил: «За сценой моя команда [ассистентов] активно работает с Тото. Мы практически завершили подготовку контракта. Я поручил эту работу помощникам, чтобы иметь возможность посвятить себя работе. Это намного лучший подход, чем прежде – помню, когда я вел переговоры сам, это был серьезный стресс. И больше я так не хочу».

На прямой вопрос о том, получал ли он сам или кто-то из его менеджмента предложения от Ferrari, Хэмилтон ответил кратко: «Нет».

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Нынешняя форма Mercedes не позволяет бороться за победы, однако в Монако команда привезла серьезные обновления. По словам Льюиса, снижение результатов по сравнению с недавним прошлым не сказалась на его отношениях с командой.

«Да, у нас неправильная машина, – признал семикратный чемпион мира. – За два последних года некоторые наши решения оказались далеко не идеальными. Мы занимаемся этим.

В этот уик-энд у нас будут обновления, ради которых команде пришлось всерьез потрудиться. Решение об этом направлении работы было принято уже после Бахрейна.

Жаль, что предыдущую гонку отменили, было бы здорово опробовать новинки уже там. Эта трасса [в Монако] не лучшим образом подходит для оценки деталей – надеюсь, на следующей неделе [в Барселоне] мы узнаем больше.

Но, повторюсь, все это время мои люди за кулисами общались с Mercedes. Так что мы почти договорились».