Льюис: Я говорил, что Mercedes не ошибается. Я был не прав

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В четырех первых Гран При Льюис Хэмилтон всего дважды добрался до финала квалификации и лишь раз побывал на подиуме. Такого скверного старта чемпионата у британца не было уже давно – что-то похожее в статистических справочниках можно отыскать разве что в 2009 году.

Но в этот раз команде Mercedes не удалось подготовить к старту чемпионата быструю машину – модели с «несчастливым» индексом W13 оказались присущи серьезные проблемы, разобраться с которыми можно только ценой большого времени и значительных ресурсов.

Еще по ходу зимних тестов в Барселоне Льюис сказал в одном из интервью: «Моя команда не допускает ошибок». Однако сейчас, два месяца спустя, гонщик вспомнил те слова и вынужден был признать свою неправоту.

«В Барселоне меня спросили: "А что, если вы ошиблись?" или как-то в таком духе, – рассказал семикратный чемпион репортерам по ходу Гран При Эмилии-Романьи. – Тогда я ответил: "Мы чемпионы мира, мы не допускаем ошибок". Но давайте признаем: даже учитывая все средства, что были в нашем распоряжении, мы, похоже, действительно ошиблись.

Что делать в такой ситуации? Только одно: собраться с силами и работать с максимальной самоотдачей. И если кто-то оступается, остальные должны помочь ему и продолжать движение вперед.

Мы совсем не там, где хотим быть. Но продолжим сражаться изо всех сил, чтобы в итоге увидеть свет в конце тоннеля».

Он добавил: «Я знаю, что в розыгрыше еще множество очков, так что теоретически шансы остаются. Но важно оставаться реалистом: те проблемы, с которыми мы столкнулись, не решаются просто.

Ferrari и Red Bull порой быстрее нас на секунду с лишним. Мы не в силах что-то исправить к следующей гонке, решения пока нет.

Даже когда мы его отыщем, потребуется время на подготовку деталей. На это могут уйти месяцы. Работа продолжается, никто не отказывается от борьбы. Но важно реально смотреть на вещи. И трудиться, чтобы не попасть в такую же ситуацию в будущем году».

В преддверии этапа в Майами Льюис отстает на 21 очко от своего напарника Джорджа Расселла и на 58 – от лидера сезона Шарля Леклера.