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Льюис взял на себя вину за столкновение с напарником

Семикратный чемпион мира признался, что увлекся борьбой и просто не сообразил, что не оставил Джорджу Расселлу места

Александр Кабановский
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, после аварии

На старте Гран При Катара два гонщика Mercedes занимали позиции сразу следом за безоговорочным фаворитом Максом Ферстаппеном на Red Bull. Льюис Хэмилтон, у которого были более мягкие шины Soft, смог лучше разогнаться и ко входу в первый поворот поравнялся с Джорджем Расселлом на Medium.

Льюис стал заужать траекторию, и в итоге задел своим задним правым колесом левое переднее товарища по команде. 

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И если Расселлу удалось после разворота поехать дальше, то для Хэмилтона гонка на этом закончилась. 

«Мне очень жаль за команду, – сказал он в интервью Sky Sports по ходу гонки. – Сегодня у нас был шанс заработать много очков, но в пылу борьбы я, похоже, неверно оценил ситуацию. 

Я почувствовал удар сзади – но у меня не было впечатления, что у Джорджа не осталось места. Очень обидно, это одна из тех неудачных ситуаций…»

Он добавил: «Я сразу говорю, что виноват в случившимся. Все отдали работе невероятные силы, и такие истории просто опустошают. Ты готовишься, стараешься… Со мной такое происходит очень редко. Надеюсь, хоть Джордж сможет сегодня добиться результата».

Расселл пробился с последнего места и закончил Гран При Катара четвертым. 

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