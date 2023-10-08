Льюис взял на себя вину за столкновение с напарником

На старте Гран При Катара два гонщика Mercedes занимали позиции сразу следом за безоговорочным фаворитом Максом Ферстаппеном на Red Bull. Льюис Хэмилтон, у которого были более мягкие шины Soft, смог лучше разогнаться и ко входу в первый поворот поравнялся с Джорджем Расселлом на Medium.

Льюис стал заужать траекторию, и в итоге задел своим задним правым колесом левое переднее товарища по команде.

И если Расселлу удалось после разворота поехать дальше, то для Хэмилтона гонка на этом закончилась.

«Мне очень жаль за команду, – сказал он в интервью Sky Sports по ходу гонки. – Сегодня у нас был шанс заработать много очков, но в пылу борьбы я, похоже, неверно оценил ситуацию.

Я почувствовал удар сзади – но у меня не было впечатления, что у Джорджа не осталось места. Очень обидно, это одна из тех неудачных ситуаций…»

Он добавил: «Я сразу говорю, что виноват в случившимся. Все отдали работе невероятные силы, и такие истории просто опустошают. Ты готовишься, стараешься… Со мной такое происходит очень редко. Надеюсь, хоть Джордж сможет сегодня добиться результата».

Расселл пробился с последнего места и закончил Гран При Катара четвертым.