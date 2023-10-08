Льюис взял на себя вину за столкновение с напарником
Семикратный чемпион мира признался, что увлекся борьбой и просто не сообразил, что не оставил Джорджу Расселлу места
На старте Гран При Катара два гонщика Mercedes занимали позиции сразу следом за безоговорочным фаворитом Максом Ферстаппеном на Red Bull. Льюис Хэмилтон, у которого были более мягкие шины Soft, смог лучше разогнаться и ко входу в первый поворот поравнялся с Джорджем Расселлом на Medium.
Льюис стал заужать траекторию, и в итоге задел своим задним правым колесом левое переднее товарища по команде.
И если Расселлу удалось после разворота поехать дальше, то для Хэмилтона гонка на этом закончилась.
«Мне очень жаль за команду, – сказал он в интервью Sky Sports по ходу гонки. – Сегодня у нас был шанс заработать много очков, но в пылу борьбы я, похоже, неверно оценил ситуацию.
Я почувствовал удар сзади – но у меня не было впечатления, что у Джорджа не осталось места. Очень обидно, это одна из тех неудачных ситуаций…»
Он добавил: «Я сразу говорю, что виноват в случившимся. Все отдали работе невероятные силы, и такие истории просто опустошают. Ты готовишься, стараешься… Со мной такое происходит очень редко. Надеюсь, хоть Джордж сможет сегодня добиться результата».
Расселл пробился с последнего места и закончил Гран При Катара четвертым.
Льюиса оштрафовали на $50 тысяч за переход трассы в неположенном месте
Льюиса оштрафовали на $50 тысяч за переход трассы в неположенном месте Льюиса оштрафовали на $50 тысяч за переход трассы в неположенном месте
«Мы бились с Ferrari, а не между собой». Расселл заверил, что авария не поссорит их с Хэмом
«Мы бились с Ferrari, а не между собой». Расселл заверил, что авария не поссорит их с Хэмом «Мы бились с Ferrari, а не между собой». Расселл заверил, что авария не поссорит их с Хэмом
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара
Кадр дня: авария Хэмилтона на старте в Катаре
Кадр дня: авария Хэмилтона на старте в Катаре Кадр дня: авария Хэмилтона на старте в Катаре
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Катара
Стартовая решетка Гран При Катара Стартовая решетка Гран При Катара
Самое важное:
Президент FIA пригрозил отказаться от Гран При, где есть проблемы с границами трассы
Президент FIA пригрозил отказаться от Гран При, где есть проблемы с границами трассы Президент FIA пригрозил отказаться от Гран При, где есть проблемы с границами трассы
Польский этап вернется в календарь WRC с 2024 года
Польский этап вернется в календарь WRC с 2024 года Польский этап вернется в календарь WRC с 2024 года
«Их давно предупреждали». Росберг поделился слухом из паддока
«Их давно предупреждали». Росберг поделился слухом из паддока «Их давно предупреждали». Росберг поделился слухом из паддока
Норрис назвал условия Гран При Катара слишком опасными для гонщиков
Норрис назвал условия Гран При Катара слишком опасными для гонщиков Норрис назвал условия Гран При Катара слишком опасными для гонщиков
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.