Британский таблоид Mirror определил десятку участников Формулы 1, которые могут похвастать самым солидным состоянием. При этом учитывались как доходы от гонок, так и заработок бывших спортсменов, никак не связанный с их выступлениями.

Результаты оказались весьма примечательными – а Льюис Хэмилтон, как и по итогам недавнего Гран При Абу-Даби, остался лишь вторым.

10. Себастьян Феттель (34 года, выступает с 2006 года)

Немец добился больших спортивных успехов, выступая за Red Bull и Ferrari. Он стал самым молодым в истории чемпионом мира – и до сих пор удерживает это достижение. Нынешний контракт немца с Aston Martin оценивается в 15 миллионов долларов за год, а общее состояние гонщика достигло $100 млн.

9. Джоди Шектер (71 год, выступал в 1972-80 годах)

Южноафриканец, который до Михаэля Шумахера долго оставался последним чемпионом Ferrari, преуспел и в бизнесе. Он основал в США высокотехнологичную компанию охранных технологий, затем продал ее и занялся в Британии органическим фермерским бизнесом. У него в активе также $100 млн.

8. Мартин Брандл (62 года, выступал в 1984-96 годах)

Бывший соперник Айртона Сенны в Ф3 и популярный телекомментатор, как оказалось, очень богат. Хотя в Ф1 британец так и не смог покорить вершину подиума, он нашел себя у микрофона Sky Sports. Болельщики любят Брандла за глубокие знания, умение анализировать и взвешенное отношение к происходящему. При этом Мартин знает себе цену – считается, что на его счетах уже $100 млн.

7. Марио Андретти (81 год, выступал в 1968-82 годах)

Легендарный американец, самый старший в рейтинге, добивался побед в Ф1, IndyCar, NASCAR и гонках на выносливость. Последний чемпион Формулы 1 из США основал собственную гоночную империю, которой сейчас руководит его сын Майкл. Будучи популярнейшим спортсменом, Андретти-старший сумел получить от не связанных напрямую с гонками контрактов неплохой доход, и сейчас «стоит» $120 млн.

6. Эдди Ирвайн (56 лет, выступал в 1993-2002 годах)

Вихрастый североирландец прославился в Ф1 тем, что на первом же Гран При едва не столкнулся с Айртоном Сенной, после чего тот лично пришел выяснять отношения с дерзким новичком. В 1996-м Эдди пригласили в Ferrari в пару к Михаэлю Шумахеру, а три года спустя, когда немец сломал ногу в аварии, Ирвайн едва не выиграл титул чемпиона.

Заработанные в гонках деньги он использовал с умом, доведя свое состояние до $120 млн.

5. Дженсон Баттон (41 год, выступал в 2000-17 годах)

Довольно внезапно на пятой строчке рейтинга оказался пилот, у которого никогда не было ни особенно звездных гонораров, ни остро выраженной тяги к деньгам, как у того же Ирвайна.

Дженсон Баттон выиграл чемпионат 2009 года с командой Росса Брауна, после чего долгое время выступал в Ф1 на высоком уровне. К слову, он стал первым, кто переиграл Льюиса Хэмилтона в одной команде. Британца также часто можно услышать на Sky Sports, однако появляется он не на каждом Гран При и именно как эксперт.

Несмотря на все это, состояние Дженсона эксперты оценивают в $150 млн.

4. Кими Райкконен (42 года, выступал в 2001-21 годах)

Образ финна, столь разительно контрастировавший с его соперниками по пелотону, не мог не притягивать спонсоров. А его скорость обеспечивала выгодные контракты с командами. Даже выступая последние годы в Alfa Romeo, Кими все равно получал по 10 миллионов за сезон. Неудивительно, что за время своей рекордно долгой карьеры чемпион мира 2007 года собрал на банковских счетах $150 млн.

3. Фернандо Алонсо (40 лет, выступает с 2001 года)

Хотя вернуться в Ф1 испанца заставили вовсе не деньги, выступления за Alpine позитивно сказались на его финансовой успешности. Стоит помнить, что хотя Алонсо и уходил на время из Ф1, по ходу этой паузы он продолжал карьеру в марафонских гонках с Toyota – тоже не бесплатно.

В итоге самый старший участник будущего чемпионата мира поднялся до третьей строчки в списке, располагая состоянием в $240 млн.

2. Льюис Хэмилтон (36 лет, выступает с 2007 года)

Удивительно не то, что Льюис остался вторым. Даже имея собственное PR-агентство и получая больше всех в Ф1, Хэмилтон, как оказалось, лишь немногим богаче Алонсо, которого в гонках регулярно обгоняет на круг. Невероятная популярность семикратного чемпиона и шумиха вокруг его имени позволили ему за все время скопить $285 млн – хотя, казалось бы, сумма должна быть много больше.

1. Михаэль Шумахер (52 года, выступал в 1991-2012 годах)

Уступив Хэмилтону первенство по числу поулов и побед в Гран При, Михаэль убедительно отыгрался на финансовом поле. Сделав свое имя брендом, гонщик заложил фундамент будущего рекордного состояния. Долгая карьера и умелая работа со спонсорами позволили преумножить средства.

Даже несмотря на трагические события на горнолыжном склоне в самом конце 2013 года, после которых Михаэль больше ни разу не появился на публике, состояние легендарного немца сейчас оценивается в $800 млн.