«Льюис уже не тот». Баттон объяснил эволюцию Хэмилтона

Дженсон Баттон был последним напарником Льюиса Хэмилтона до того, как тот ушел в Mercedes. Завершивший карьеру в Ф1 британец считает, что с возрастом Хэмилтон сильно изменился как пилот, став более осмотрительным и расчетливым.

«Если посмотреть на его гоночный темп в сравнении с Валттери Боттасом, то Льюис уже не тот, каким я его застал, – сказал Баттон в подкасте Collecting Cars. – Когда я его знал, Льюис был быстр как молния в квалификациях, как бывает с Валттери. В гонках он тоже был быстр, иногда получше меня, но часто ошибался или не понимал, как быстрее всего добраться до конца гонки.

Он гнал изо всех сил на каждом круге и убивал свои шины, перерасходовал топливо, выбирал неверные стратегии.

Теперь это совершенно другой Льюис. Он больше себе такого не позволяет. В том числе потому, что на него не давит ни Макс Ферстаппен, ни Нико Росберг».

Баттон был одним из немногих напарников Хэмилтона, кому удавалось держаться с Льюисом на одном уровне. По мнению Дженсона, уступая в чистом темпе, он превосходил напарника в остальном:

«Он побил меня в квалификациях и выиграл больше гонок, чем я. Кажется, у меня было восемь побед, а у него – десять. Так что мы были близки по результатам, провели много отличных гонок. По-моему, он был быстрее в квалификациях. Я редко опережал его в квалификациях, но в гонках-то я ехал по-своему, знал, как работать с машиной, шинами, стратегией. Особенно в сложных погодных условиях.

Мне нравились наши сражения. Хотел бы побороться с ним в чемпионской команде, тогда мы были недостаточно хороши, чтобы брать титул. Хотя если бы мы не боролись друг с другом, то один из нас мог выиграть чемпионат. Мы много побед друг у другу отняли».