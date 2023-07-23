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Льюис указал на странности с DRS у Red Bull. Кравитц ему ответил

Выиграв квалификацию в Венгрии, пилот Mercedes обратил внимание на одну интересную деталь. Правда, его теория заговора не получила развития

Александр Кабановский
Автор:
Гонщик Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон и ведущий Sky TV Тед Кравиц

После того, как Red Bull много недель доминировала на трассах Ф1, уик-энд в Будапеште внезапно принес поул не Максу Ферстаппену, а проехавшему на 0,003 секунды быстрее Льюису Хэмилтону. 

Британец не стартовал первым более полутора лет, с декабря 2021 года. И хотя Макс сразу признал, что в этот раз они с командой справились с квалификацией не лучшим образом, семикратный чемпион высказал собственное предположение о причинах такого исхода сессии. 

По его мнению, подвижное крыло DRS, которое в нынешнем сезоне является мощным козырем Red Bull, на «Хунгароринге» не принесло обычного выигрыша.

«DRS осталась у них на машине, но больше не дает того преимущества, как всегда, – сказал Хэм в интервью Sky Sports. – Куда же оно исчезло?

Мне кажется, они привезли новинки и рассчитывали получить от них выигрыш. Мы слышали что-то про пару десятых. Очень интересно, почему в квалификации ничего такого не случилось».

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Обладателю поула вскоре ответил репортер Тед Кравитц. По его мнению, своими словами пилот Mercedes пытается манипулировать медиа, чтобы получить больше важной информации из стана соперников. 

«Я понимаю, что Льюис хочет подтолкнуть нас, журналистов, к тому, чтобы отправиться в Red Bull и выяснить их точку зрения, – объяснил Тед. – По его мнению, Red Bull в этот раз была не столь быстра, как должна была быть, и дело здесь в DRS. 

Но я не готов согласиться, что это так. Скорее, Льюис хочет узнать больше и намекает репортерам, что этот вопрос заслуживает изучения».

В самой команде Red Bull объяснили снижение эффективности DRS особенностями венгерской трассы: открывать крыло на «Хунгароринге» можно лишь на двух коротких прямых, потому и выигрыш от него меньше обычного.

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