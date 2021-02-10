«Льюис уйдет туда, где больше денег». Экс-пилот Ф1 предсказал уход Хэмилтона из Mercedes

На этой неделе Льюис Хэмилтон наконец-то подписал контракт с Mercedes на 2021 год. Однако, соглашение оказалось только однолетним. Босс команды Тото Вольф заверил, что это не означает прекращения сотрудничества, а лишь дает возможность лучше обсудить условия на 2022 год и далее.

Но бывший пилот и руководитель команды Ф1 Кристиан Альберс полагает, что Хэмилтон может подыскать себе новую команду уже в конце этого года.

«Я думаю, он перейдет в команду, где сможет заработать больше денег, – сказал Альберс De Telegraaf. – Он точно начнет поглядывать по сторонам по ходу сезона. Он захочет остаться в Ф1, потому что она дает ему возможность высказывать свое мнение. Льюис любит зависать со звездами в Америке, он захочет и дальше жить в том же стиле, а потому останется в Ф1. Уйдя из спорта он быстро пропадет с радаров.

Хотя он иногда и говорит, что подумывает завершить карьеру, я не думаю, что он уйдет даже в следующем году».