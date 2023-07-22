Предыдущая / Жаль этого добряка. Тост признал справедливым увольнение де Вриса
Формула 1 / Гран При Венгрии Отчет о тренировке

Льюис уехал от пилотов Red Bull в финальной тренировке

Семикратный чемпион мира стал быстрейшим в субботней утренней сессии на «Хунгароринге», где первая восьмерка уместилась в четыре десятых секунды

Александр Кабановский
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

После скомканной пятницы, когда многие команды экономили шины, субботняя утренняя тренировка дала более объективное представление о расстановке сил. 

Несмотря на нескрываемый пессимизм накануне вечером, быстрейшим на коротком и медленном кольце в пригороде Будапешта стал Льюис Хэмилтон. Время британца составило 1:17.811. Это медленнее, чем в пятницу, так как ночной дождь смыл с асфальта резину, а затем теплое летнее солнце вновь сильно нагрело его. 

Гонщики Red Bull тоже прибавили, если говорить о позициях, однако уступили лидеру четверть секунды. При этом Макс Ферстаппен опередил Серхио Переса лишь на 0,006. 

А вот от пятничной скорости Ferrari остались только воспоминания – гонщики команды большую часть часа вообще оставались на последних строчках протокола, а в итоге показали седьмой и восьмой результаты. 

Чуть ниже, чем днем ранее, опустился в протоколе и Ландо Норрис, однако лидер McLaren показал пятое время на более жестких шинах Medium – все остальные в первой десятке использовали Soft.

Читайте также:
Нико Хюлькенберг, Haas VF-23

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23

Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

«Осветленный» Нико Хюлькенберг напомнил об отличной квалификационной скорости Haas четвертым временем, тогда как Валттери Боттас вновь привел свою Alfa Romeo в десятку, уступив лишь самую малость Фернандо Алонсо из Aston Martin – к слову, именно на этой трассе 20 лет назад испанец одержал свою самую первую победу в Ф1. 

Даниэль Риккардо стал лидером по пройденной дистанции. При этом они с партнером по AlphaTauri Юки Цунодой, а также гонщиком Alpine Эстебаном Оконом также показали лучшее время круга на шинах Medium.При этом даже замкнувший протокол японец отстал от лучшего результата лишь на 1,35 секунды.

Сессия прошла без серьезных происшествий.   

Результаты третьей тренировки Гран При Венгрии

 Поз. Гонщик  Машина / Мотор  Время  Круги  Отст. 
United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1'17.811 20  
Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull/Honda RBPT 1'18.061 23 0.250
Mexico Серхио Перес Red Bull/Honda RBPT 1'18.067 25 0.256
Germany Нико Хюлькенберг Haas/Ferrari 1'18.077 21 0.266
United Kingdom Ландо Норрис McLaren/Mercedes 1'18.082 19 0.271
United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1'18.119 22 0.308
Monaco Шарль Леклер Ferrari 1'18.190 28 0.379
Spain Карлос Сайнс Ferrari 1'18.234 29 0.423
Spain Фернандо Алонсо Aston Martin/Mercedes 1'18.350 20 0.539
10  Finland Валттери Боттас Alfa Romeo/Ferrari 1'18.489 24 0.678
11  Canada Лэнс Стролл Aston Martin/Mercedes 1'18.536 20 0.725
12  China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo/Ferrari 1'18.544 23 0.733
13  Thailand Алекс Элбон Williams/Mercedes 1'18.592 17 0.781
14  Australia Оскар Пиастри McLaren/Mercedes 1'18.598 19 0.787
15  Denmark Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 1'18.649 26 0.838
16  France Пьер Гасли Alpine/Renault 1'18.776 22 0.965
17  United States Логан Сарджент Williams/Mercedes 1'18.814 16 1.003
18  Australia Даниэль Риккардо AlphaTauri/Honda RBPT 1'18.828 28 1.017
19  France Эстебан Окон Alpine/Renault 1'18.979 22 1.168
20  Japan Юки Цунода AlphaTauri/Honda RBPT 1'19.156 29 1.345
Поделились
Комментарии

Жаль этого добряка. Тост признал справедливым увольнение де Вриса
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Третье место в квалификации расстроило Норриса

Третье место в квалификации расстроило Норриса

Формула 1
Гран При Венгрии

Третье место в квалификации расстроило Норриса Третье место в квалификации расстроило Норриса

Судьбу поула в Венгрии решили 0,003 секунды: Льюис обогнал Макса

Судьбу поула в Венгрии решили 0,003 секунды: Льюис обогнал Макса

Формула 1
Гран При Венгрии

Судьбу поула в Венгрии решили 0,003 секунды: Льюис обогнал Макса Судьбу поула в Венгрии решили 0,003 секунды: Льюис обогнал Макса

Анализ: что мы узнали о силе команд Ф1 по итогам пятницы

Анализ: что мы узнали о силе команд Ф1 по итогам пятницы

Формула 1
Гран При Венгрии

Анализ: что мы узнали о силе команд Ф1 по итогам пятницы Анализ: что мы узнали о силе команд Ф1 по итогам пятницы

Самое важное:

Рованпера выиграл все девять субботних спецучастков Ралли Эстония

Рованпера выиграл все девять субботних спецучастков Ралли Эстония

WRC WRC
Ралли Эстония

Рованпера выиграл все девять субботних спецучастков Ралли Эстония Рованпера выиграл все девять субботних спецучастков Ралли Эстония

Алонсо объяснил спад Aston Martin особенностями новых шин

Алонсо объяснил спад Aston Martin особенностями новых шин

F1 Формула 1
Гран При Венгрии

Алонсо объяснил спад Aston Martin особенностями новых шин Алонсо объяснил спад Aston Martin особенностями новых шин

Расселл о квалификации: Мы знатно про***лись

Расселл о квалификации: Мы знатно про***лись

F1 Формула 1
Гран При Венгрии

Расселл о квалификации: Мы знатно про***лись Расселл о квалификации: Мы знатно про***лись

Видео: стартовая решетка Гран При Венгрии

Видео: стартовая решетка Гран При Венгрии

F1 Формула 1
Гран При Венгрии

Видео: стартовая решетка Гран При Венгрии Видео: стартовая решетка Гран При Венгрии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.