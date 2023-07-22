Льюис уехал от пилотов Red Bull в финальной тренировке
Семикратный чемпион мира стал быстрейшим в субботней утренней сессии на «Хунгароринге», где первая восьмерка уместилась в четыре десятых секунды
После скомканной пятницы, когда многие команды экономили шины, субботняя утренняя тренировка дала более объективное представление о расстановке сил.
Несмотря на нескрываемый пессимизм накануне вечером, быстрейшим на коротком и медленном кольце в пригороде Будапешта стал Льюис Хэмилтон. Время британца составило 1:17.811. Это медленнее, чем в пятницу, так как ночной дождь смыл с асфальта резину, а затем теплое летнее солнце вновь сильно нагрело его.
Гонщики Red Bull тоже прибавили, если говорить о позициях, однако уступили лидеру четверть секунды. При этом Макс Ферстаппен опередил Серхио Переса лишь на 0,006.
А вот от пятничной скорости Ferrari остались только воспоминания – гонщики команды большую часть часа вообще оставались на последних строчках протокола, а в итоге показали седьмой и восьмой результаты.
Чуть ниже, чем днем ранее, опустился в протоколе и Ландо Норрис, однако лидер McLaren показал пятое время на более жестких шинах Medium – все остальные в первой десятке использовали Soft.
Нико Хюлькенберг, Haas VF-23
Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images
«Осветленный» Нико Хюлькенберг напомнил об отличной квалификационной скорости Haas четвертым временем, тогда как Валттери Боттас вновь привел свою Alfa Romeo в десятку, уступив лишь самую малость Фернандо Алонсо из Aston Martin – к слову, именно на этой трассе 20 лет назад испанец одержал свою самую первую победу в Ф1.
Даниэль Риккардо стал лидером по пройденной дистанции. При этом они с партнером по AlphaTauri Юки Цунодой, а также гонщиком Alpine Эстебаном Оконом также показали лучшее время круга на шинах Medium.При этом даже замкнувший протокол японец отстал от лучшего результата лишь на 1,35 секунды.
Сессия прошла без серьезных происшествий.
Результаты третьей тренировки Гран При Венгрии
|Поз.
|Гонщик
|Машина / Мотор
|Время
|Круги
|Отст.
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1'17.811
|20
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull/Honda RBPT
|1'18.061
|23
|0.250
|3
|Серхио Перес
|Red Bull/Honda RBPT
|1'18.067
|25
|0.256
|4
|Нико Хюлькенберг
|Haas/Ferrari
|1'18.077
|21
|0.266
|5
|Ландо Норрис
|McLaren/Mercedes
|1'18.082
|19
|0.271
|6
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1'18.119
|22
|0.308
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1'18.190
|28
|0.379
|8
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1'18.234
|29
|0.423
|9
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin/Mercedes
|1'18.350
|20
|0.539
|10
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo/Ferrari
|1'18.489
|24
|0.678
|11
|Лэнс Стролл
|Aston Martin/Mercedes
|1'18.536
|20
|0.725
|12
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo/Ferrari
|1'18.544
|23
|0.733
|13
|Алекс Элбон
|Williams/Mercedes
|1'18.592
|17
|0.781
|14
|Оскар Пиастри
|McLaren/Mercedes
|1'18.598
|19
|0.787
|15
|Кевин Магнуссен
|Haas/Ferrari
|1'18.649
|26
|0.838
|16
|Пьер Гасли
|Alpine/Renault
|1'18.776
|22
|0.965
|17
|Логан Сарджент
|Williams/Mercedes
|1'18.814
|16
|1.003
|18
|Даниэль Риккардо
|AlphaTauri/Honda RBPT
|1'18.828
|28
|1.017
|19
|Эстебан Окон
|Alpine/Renault
|1'18.979
|22
|1.168
|20
|Юки Цунода
|AlphaTauri/Honda RBPT
|1'19.156
|29
|1.345
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