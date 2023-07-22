Льюис уехал от пилотов Red Bull в финальной тренировке

После скомканной пятницы, когда многие команды экономили шины, субботняя утренняя тренировка дала более объективное представление о расстановке сил.

Несмотря на нескрываемый пессимизм накануне вечером, быстрейшим на коротком и медленном кольце в пригороде Будапешта стал Льюис Хэмилтон. Время британца составило 1:17.811. Это медленнее, чем в пятницу, так как ночной дождь смыл с асфальта резину, а затем теплое летнее солнце вновь сильно нагрело его.

Гонщики Red Bull тоже прибавили, если говорить о позициях, однако уступили лидеру четверть секунды. При этом Макс Ферстаппен опередил Серхио Переса лишь на 0,006.

А вот от пятничной скорости Ferrari остались только воспоминания – гонщики команды большую часть часа вообще оставались на последних строчках протокола, а в итоге показали седьмой и восьмой результаты.

Чуть ниже, чем днем ранее, опустился в протоколе и Ландо Норрис, однако лидер McLaren показал пятое время на более жестких шинах Medium – все остальные в первой десятке использовали Soft.

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23 Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

«Осветленный» Нико Хюлькенберг напомнил об отличной квалификационной скорости Haas четвертым временем, тогда как Валттери Боттас вновь привел свою Alfa Romeo в десятку, уступив лишь самую малость Фернандо Алонсо из Aston Martin – к слову, именно на этой трассе 20 лет назад испанец одержал свою самую первую победу в Ф1.

Даниэль Риккардо стал лидером по пройденной дистанции. При этом они с партнером по AlphaTauri Юки Цунодой, а также гонщиком Alpine Эстебаном Оконом также показали лучшее время круга на шинах Medium.При этом даже замкнувший протокол японец отстал от лучшего результата лишь на 1,35 секунды.

Сессия прошла без серьезных происшествий.

Результаты третьей тренировки Гран При Венгрии

Поз. Гонщик Машина / Мотор Время Круги Отст. 1 Льюис Хэмилтон Mercedes 1'17.811 20 2 Макс Ферстаппен Red Bull/Honda RBPT 1'18.061 23 0.250 3 Серхио Перес Red Bull/Honda RBPT 1'18.067 25 0.256 4 Нико Хюлькенберг Haas/Ferrari 1'18.077 21 0.266 5 Ландо Норрис McLaren/Mercedes 1'18.082 19 0.271 6 Джордж Расселл Mercedes 1'18.119 22 0.308 7 Шарль Леклер Ferrari 1'18.190 28 0.379 8 Карлос Сайнс Ferrari 1'18.234 29 0.423 9 Фернандо Алонсо Aston Martin/Mercedes 1'18.350 20 0.539 10 Валттери Боттас Alfa Romeo/Ferrari 1'18.489 24 0.678 11 Лэнс Стролл Aston Martin/Mercedes 1'18.536 20 0.725 12 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo/Ferrari 1'18.544 23 0.733 13 Алекс Элбон Williams/Mercedes 1'18.592 17 0.781 14 Оскар Пиастри McLaren/Mercedes 1'18.598 19 0.787 15 Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 1'18.649 26 0.838 16 Пьер Гасли Alpine/Renault 1'18.776 22 0.965 17 Логан Сарджент Williams/Mercedes 1'18.814 16 1.003 18 Даниэль Риккардо AlphaTauri/Honda RBPT 1'18.828 28 1.017 19 Эстебан Окон Alpine/Renault 1'18.979 22 1.168 20 Юки Цунода AlphaTauri/Honda RBPT 1'19.156 29 1.345