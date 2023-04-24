Льюис тайком приехал на гонки, чтобы поддержать брата

В воскресной гонке британского Туринга Ник Хэмилтон вовремя перешел на дождевые шины и оказался на четвертой позиции в пелотоне из трех десятков машин.

31-летний гонщик, который выступает на специальной версии Cupra с ручным управлением – она необходима из-за перенесенного пилотом ДЦП – использовал свой шанс и финишировал в гонке седьмым, после чего поднялся в протоколе на строчку выше из-за штрафа соперника.

За его выступлением из одной из зрительских зон наблюдал Льюис Хэмилтон, который инкогнито приехал на трассу вместе с отцом Энтони. Благодаря заурядной одежде Льюис смог затеряться в толпе болельщиков.

Николас Хэмилтон, Go-Fix with Autoaid Breakdown Cupra Leon Фото: JEP / Motorsport Images

Пилот Mercedes F1 публиковал в социальных сетях фото и видео с кадрами заезда.

«Ох и давно же я не был в Донингтоне, – написал он. – Было очень здорово посмотреть гонку и поддержать брата, будучи сегодня самым обычным зрителем. Это очень интересные ощущения.

Невероятно горд тобой, бро – шестое место стало особенным результатом, который ты действительно заслужил. Продолжай в том же духе».

В эти выходные Хэмилтона-старшего ждет спринтерский уик-энд Ф1 в Баку.

Николас Хэмилтон, Cupra Leon, с отцом Энтони и Джонатаном Палмером Фото: JEP / Motorsport Images