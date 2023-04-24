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Льюис тайком приехал на гонки, чтобы поддержать брата

В минувший уик-энд семикратный чемпион Ф1 побывал в Донингтоне, где его младший брат Николас добился лучшего в карьере результата на этапе BTCC

Александр Кабановский
Автор:
Льюис тайком приехал на гонки, чтобы поддержать брата

В воскресной гонке британского Туринга Ник Хэмилтон вовремя перешел на дождевые шины и оказался на четвертой позиции в пелотоне из трех десятков машин.

31-летний гонщик, который выступает на специальной версии Cupra с ручным управлением – она необходима из-за перенесенного пилотом ДЦП – использовал свой шанс и финишировал в гонке седьмым, после чего поднялся в протоколе на строчку выше из-за штрафа соперника. 

За его выступлением из одной из зрительских зон наблюдал Льюис Хэмилтон, который инкогнито приехал на трассу вместе с отцом Энтони. Благодаря заурядной одежде Льюис смог затеряться в толпе болельщиков. 

Николас Хэмилтон, Go-Fix with Autoaid Breakdown Cupra Leon

Николас Хэмилтон, Go-Fix with Autoaid Breakdown Cupra Leon

Фото: JEP / Motorsport Images

Пилот Mercedes F1 публиковал в социальных сетях фото и видео с кадрами заезда. 

«Ох и давно же я не был в Донингтоне, – написал он. – Было очень здорово посмотреть гонку и поддержать брата, будучи сегодня самым обычным зрителем. Это очень интересные ощущения. 

Невероятно горд тобой, бро – шестое место стало особенным результатом, который ты действительно заслужил. Продолжай в том же духе». 

В эти выходные Хэмилтона-старшего ждет спринтерский уик-энд Ф1 в Баку.

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Николас Хэмилтон, Cupra Leon, с отцом Энтони и Джонатаном Палмером

Фото: JEP / Motorsport Images

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