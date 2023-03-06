Льюис решил стать для Mercedes «лучом позитива»
Семикратный чемпион мира решил не впадать в отчаяние, увидев реальную силу своей команде на старте нового сезона Ф1
В Mercedes очень рассчитывали оставить позади неудачи сезона-2022 и вернуться в группу лидеров Ф1 – однако первый Гран При нового сезона показал, что до достижения этих целей еще очень далеко.
В Сахире Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом стартовали шестым и седьмым – и смогли завершить дистанцию пятым и седьмым. Пятикратный чемпион мира опередил молодого напарника, но от победившего Макса Ферстаппена отстал на 50 секунд.
После финиша гонщика спросили, озабочен ли он тем, что за зиму в Брэкли не добились особенного прогресса.
«Озабочен – неправильное слово, – ответил британец. – И вообще, мне не хочется много говорить на эту тему. Нам просто нужно продолжать работу.
Мы знаем, где должны быть – и знаем, что пока у нас неправильная машина. Слишком сложная.
Но я стараюсь сохранять позитивный настрой, держать голову высоко и подбадривать остальных. Буду для остальных лучом позитива и попробую заработать как можно больше очков».
Он добавил, что ощущения от машины W14 и ее работы с резиной почти не отличаются от того, что было год назад.
«По сути, все осталось прежним, – сказал он. – Когда утром мы обсуждали тактику на гонку, я сказал парням, что не смогу уехать на первом отрезке так далеко, как они рассчитывают. Так в итоге и вышло.
Нам предстоит серьезно поработать. Машине очень не хватает прижимной силы, если добавить ее, время круга сразу улучшится».
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Разумеется, репортерам было интересно узнать, что Льюис думает о сражении со своим старым противником Фернандо Алонсо – гонщики оказались радом на трассе во второй половине гонки, и после нескольких атак испанцу удалось-таки выйти вперед.
«Это был момент, который доставил удовольствие, – сказал Хэмиолтон. – В тот момент он был просто в другой лиге, если говорить о возможностях машины. Он ехал очень быстро.
Мне понравилось, как мы бились. Я знал, что ему в любом случае удастся выйти вперед – просто исходя из того, как быстро он меня нагнал.
Фернандо молодец, сегодня было очень здорово видеть, что удалось им с Aston Martin. Нам же предстоит всерьез потрудиться. Ведь их машина – наполовину наша, они используют нашу аэродинамическую трубу. И мы явно должны справляться лучше».
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