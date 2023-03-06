Предыдущая / «Здорово, что на подиуме три Red Bull». Марко подколол Aston Martin Следующая / Стролл пожурил медиков: Сказали, что вернусь не раньше Мельбурна
Формула 1 / Гран При Бахрейна Новость

Льюис решил стать для Mercedes «лучом позитива»

Семикратный чемпион мира решил не впадать в отчаяние, увидев реальную силу своей команде на старте нового сезона Ф1

Адам Купер
Автор:
Льюис решил стать для Mercedes «лучом позитива»
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В Mercedes очень рассчитывали оставить позади неудачи сезона-2022 и вернуться в группу лидеров Ф1 – однако первый Гран При нового сезона показал, что до достижения этих целей еще очень далеко. 

В Сахире Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом стартовали шестым и седьмым – и смогли завершить дистанцию пятым и седьмым. Пятикратный чемпион мира опередил молодого напарника, но от победившего Макса Ферстаппена отстал на 50 секунд. 

После финиша гонщика спросили, озабочен ли он тем, что за зиму в Брэкли не добились особенного прогресса. 

«Озабочен – неправильное слово, – ответил британец. – И вообще, мне не хочется много говорить на эту тему. Нам просто нужно продолжать работу. 

Мы знаем, где должны быть – и знаем, что пока у нас неправильная машина. Слишком сложная.

Но я стараюсь сохранять позитивный настрой, держать голову высоко и подбадривать остальных. Буду для остальных лучом позитива и попробую заработать как можно больше очков». 

Он добавил, что ощущения от машины W14 и ее работы с резиной почти не отличаются от того, что было год назад. 

«По сути, все осталось прежним, – сказал он. – Когда утром мы обсуждали тактику на гонку, я сказал парням, что не смогу уехать на первом отрезке так далеко, как они рассчитывают. Так в итоге и вышло.

Нам предстоит серьезно поработать. Машине очень не хватает прижимной силы, если добавить ее, время круга сразу улучшится». 

Читайте также:
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Разумеется, репортерам было интересно узнать, что Льюис думает о сражении со своим старым противником Фернандо Алонсо – гонщики оказались радом на трассе во второй половине гонки, и после нескольких атак испанцу удалось-таки выйти вперед. 

«Это был момент, который доставил удовольствие, – сказал Хэмиолтон. – В тот момент он был просто в другой лиге, если говорить о возможностях машины. Он ехал очень быстро. 

Мне понравилось, как мы бились. Я знал, что ему в любом случае удастся выйти вперед – просто исходя из того, как быстро он меня нагнал. 

Фернандо молодец, сегодня было очень здорово видеть, что удалось им с Aston Martin. Нам же предстоит всерьез потрудиться. Ведь их машина – наполовину наша, они используют нашу аэродинамическую трубу. И мы явно должны справляться лучше».

Читайте также:
Поделились
Комментарии

«Здорово, что на подиуме три Red Bull». Марко подколол Aston Martin

Стролл пожурил медиков: Сказали, что вернусь не раньше Мельбурна
Адам Купер Больше от
Адам Купер
«Я не могу, парень». Боль в руке помешала Строллу в тренировках

«Я не могу, парень». Боль в руке помешала Строллу в тренировках

Формула 1
Гран При Бахрейна

«Я не могу, парень». Боль в руке помешала Строллу в тренировках «Я не могу, парень». Боль в руке помешала Строллу в тренировках

FIA признала поражение в борьбе против пирсинга Хэмилтона

FIA признала поражение в борьбе против пирсинга Хэмилтона

Формула 1
Гран При Бахрейна

FIA признала поражение в борьбе против пирсинга Хэмилтона FIA признала поражение в борьбе против пирсинга Хэмилтона

«Вы не помогаете». Льюису не понравились разговоры Хилла и Баттона о его карьере

«Вы не помогаете». Льюису не понравились разговоры Хилла и Баттона о его карьере

Формула 1

«Вы не помогаете». Льюису не понравились разговоры Хилла и Баттона о его карьере «Вы не помогаете». Льюису не понравились разговоры Хилла и Баттона о его карьере

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Мнение: Mercedes уже проиграла сезон-2023

Мнение: Mercedes уже проиграла сезон-2023

Формула 1
Гран При Бахрейна

Мнение: Mercedes уже проиграла сезон-2023 Мнение: Mercedes уже проиграла сезон-2023

Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях

Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Бахрейна

Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка Гран При Бахрейна

Стартовая решетка Гран При Бахрейна

Формула 1
Гран При Бахрейна

Стартовая решетка Гран При Бахрейна Стартовая решетка Гран При Бахрейна

Mercedes Больше от
Mercedes
Вольф: С нынешней концепцией машины нам не победить

Вольф: С нынешней концепцией машины нам не победить

Формула 1
Гран При Бахрейна

Вольф: С нынешней концепцией машины нам не победить Вольф: С нынешней концепцией машины нам не победить

«Алонсо – более темная лошадка, чем Ferrari». Расселл оценил соперников

«Алонсо – более темная лошадка, чем Ferrari». Расселл оценил соперников

Формула 1
Гран При Бахрейна

«Алонсо – более темная лошадка, чем Ferrari». Расселл оценил соперников «Алонсо – более темная лошадка, чем Ferrari». Расселл оценил соперников

«Все хуже, чем год назад». Хэмилтон оценил силу Mercedes в новом сезоне

«Все хуже, чем год назад». Хэмилтон оценил силу Mercedes в новом сезоне

Формула 1
Гран При Бахрейна

«Все хуже, чем год назад». Хэмилтон оценил силу Mercedes в новом сезоне «Все хуже, чем год назад». Хэмилтон оценил силу Mercedes в новом сезоне

Самое важное:

Red Bull подтвердила переговоры с McLaren о поставках моторов

Red Bull подтвердила переговоры с McLaren о поставках моторов

Формула 1

Red Bull подтвердила переговоры с McLaren о поставках моторов Red Bull подтвердила переговоры с McLaren о поставках моторов

Что мировые СМИ написали о Гран При Бахрейна

Что мировые СМИ написали о Гран При Бахрейна

Формула 1

Что мировые СМИ написали о Гран При Бахрейна Что мировые СМИ написали о Гран При Бахрейна

Раскрыто: Ferrari нашла причину схода Леклера в Бахрейне

Раскрыто: Ferrari нашла причину схода Леклера в Бахрейне

Формула 1

Раскрыто: Ferrari нашла причину схода Леклера в Бахрейне Раскрыто: Ferrari нашла причину схода Леклера в Бахрейне

Марко не поверил, что Формулу 1 ждет скучный сезон-2023

Марко не поверил, что Формулу 1 ждет скучный сезон-2023

Формула 1

Марко не поверил, что Формулу 1 ждет скучный сезон-2023 Марко не поверил, что Формулу 1 ждет скучный сезон-2023

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.