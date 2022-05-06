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Формула 1 / Гран При Майами Новость

Льюис продолжил перепалку с FIA по поводу украшений

Семикратный чемпион мира не стал делать резких заявлений, но дал понять, что не готов отказываться от своих принципов

Мэтт Кью
Автор:
Льюис продолжил перепалку с FIA по поводу украшений
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Новый главный судья Ф1 Нильс Виттих начал в нынешнем сезоне борьбу за соблюдение пилотами правил в отношение персональных предметов – ювелирных украшений и нижнего белья. При кажущейся смехотворности этой темы в Спортивном регламенте есть вполне четкие ограничения, которые долгое время никто не контролировал. 

В преддверии Гран При Майами немец вновь обратил внимание команд и гонщиков на этот вопрос. 

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Однако попытки контролировать гонщиков вновь натолкнулись на противодействие, ядром которого стал Льюис Хэмилтон. 

Он сказал: «Все это выглядит шагом назад. Давайте вспомним, что мы все и наш спорт сделали для решения самых важных вопросов, и на чем мы должны фокусироваться. 

Думаю, мы сообща добились таких больших успехов… А вот это [новые ограничения] – просто сущая мелочь».

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Льюис не стал делать никаких резких заявлений, лишь отметив, что считает крайне маловероятным сценарий, при котором Mercedes будет вынуждена отдать его машину в Майами другому гонщику. 

Тем не менее, из этих слов можно заключить, что сам британец не намерен следовать указаниям FIA и убирать украшения. Он объяснил, что два элемента его пирсинга являются несъемными, причем они изготовлены из платины. 

Британец получил внезапную поддержку от Пьера Гасли. 

«Есть куда более важные вещи, которыми стоит заняться, – сказал пилот AlphaTauri в четверг. – Я ценю усилия FIA по повышению безопасности, но у меня есть одна религиозная вещица – если ее нет со мной, я испытываю в кокпите дискомфорт. 

Знаете, это личный момент. Здесь мы должны иметь право делать то, что считаем правильным».

Хэмилтон добавил, что обратился к новому президенту FIA Мохаммеду бин Сулайему в поисках поддержки, а также готов подписать отказ от каких-либо претензий к FIA по вопросам безопасности, чтобы иметь возможность и дальше носить свои ювелирные изделия.

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