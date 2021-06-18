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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Льюис про рестарт в Баку: Да это вообще не ошибка

Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Алекс Калинаукас
, Редактор

Чемпион мира объяснил, почему случайное нажатие кнопки. стоившее ему гонки – это лишь досадная неудача

Льюис про рестарт в Баку: Да это вообще не ошибка

После невыразительного выступления в Монако Льюис Хэмилтон утратил лидерство в общем зачете Формулы 1, пропустив Макса Ферстаппена. Сэр семикратный легко мог отыграться по итогам следующей гонке в столице Азербайджана – но за два круга до финиша во время рестарта все испортило случайное нажатие «волшебной кнопки», отвечающей за тормозной баланс.

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Льюис откатился на последнее место, не смог заработать очков и остался вторым в генеральной классификации. Говоря о тех событиях перед стартом Гран При Франции, он отметил, что не видит своей вины в произошедших событиях.

«В тот момент я точно не был под прессингом Маска [Ферстаппена, который уже выбыл из борьбы], – объяснил британец. – И я вообще не считаю это ошибкой. Я даже не знал, что что-то произошло, пока не начал тормозить.

Прессинга не было, я был расслаблен. Но я просто не могу всегда быть безупречен. Ошибка – это когда вы часто выезжаете с трассы, ошибаетесь с точкой торможения, врезаетесь в стену. Это не тот случай. 

Это была своего рода невынужденная ошибка. Такие порой назревают и могут произойти в любое время. Жаль, что вышло именно так. Но мы сделали выводы и продолжили движение вперед».

К этапу в Ле-Кастелле на Mercedes W12 снабдили «волшебную кнопку» специальных защитным бортиком, чтобы предотвратить случайное нажатие.

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