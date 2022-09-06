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В Зандфорте у Mercedes едва ли не впервые со старта нынешнего сезона Ф1 появился реальный шанс на победу. Тактика с единственным пит-стопом дала Льюису Хэмилтону с Джорджер Расселлам возможность компенсировать нехватку скорости и навязать борьбу лидеру Red Bull Максу Ферстаппену.

В самом конце дистанции, когда на трассу выехал автомобиль безопасности, голландец решил сменить шины, после чего Хэмилтон с Расселлом оказались на двух первых позициях.

В этот момент тактический штаб чемпионов мира принял рискованное решение и отдал Джорджу команду также провести пит-стоп. Из-за этого перед рестартом Макс оказался сразу следом за Льюисом. Однако их борьба вышла предельно короткой: еще до середины главной прямой Ферстаппен оказался впереди.

После финиша Льюис рассказал, что сам обрек себя на поражение, слишком поздно изменив параметры работы силовой установки.

«Я запоздал с переводом ее в гоночный режим, – признал семикратный чемпион. – Но к прямой все уже работало как надо. Они [Red Bull] просто слишком быстры на прямых».

Радиопереговоры между Льюисом и его инженером Питером Боннингтоном позволяют заключить, что гонщик вовремя получил напоминание о необходимой процедуре. Для этого был использован код «Стратегия 5».

Боннингтон сказал: «Когда погаснут огни [машины безопасности], выставь пятую стратегию. Ты можешь использовать "обгонную кнопку" так долго, как сам посчитаешь нужным».

«Обгонная кнопка» в современной Формуле 1 – это режим максимально отдачи гибридной системы, когда на непродолжительное время гонщик получает полную возможную мощность.

Когда Льюис уже был в профилированном финальном повороте, инженер вновь напомнил про «Стратегию 5». В этот момент Хэмилтон еще не использовал 160 дополнительных лошадиных сил от мотор-генератора MGU-K. Лишь спустя секунду пилот активировал нужный режим и получил полную мощность.

Это помогло Ферстаппену сразу и без особых трудов вернуться в лидеры гонки. Понятно, что Макс в любом случае быстро провел бы обгон в течение двух-трех кругов после рестарта, но самому Льюису допущенная оплошность, возможно, не позволила финишировать в тройке, так как следом за Ферстаппеном его стал атаковать Джордж Расселл, а затем и Шарль Леклер.

Обоим хватило времени, чтобы провести обгон. В итоге Хэмилтон завершил дистанцию только четвертым.

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