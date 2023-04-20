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Льюис признал, что Mercedes едва ли догонит Red Bull

По мнению семикратного чемпиона, чтобы сократить отставание от лидера, его команде потребуется очень много времени

Филип Клерен
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Льюис признал, что Mercedes едва ли догонит Red Bull

В Mercedes сохранили к сезону-2023 «беспонтонную» концепцию шасси, несмотря на все сложности предыдущего чемпионата. Однако уже на зимних тестах команде стала ясно, что такой подход не оправдал себя. В первых гонщиках пилоты на черных W14 не могли угнаться за соперниками из Red Bull и зачастую оставались позади Aston Martin.

Только на третьем Гран При в Мельбурне Льюис Хэмилтон принес команде первый призовой кубок за второе место. Сейчас команде готовит серьезные обновления, однако появятся они только в конце мая в Имоле. 

По мнению семикратного чемпиона мира, Red Bull едва ли остановится на нынешних позициях. Команда соперников продолжит прогрессировать, а потому догнать ее будет крайне сложно. 

«Я прекрасно отдаю себе отчет, что потребуется много времени, чтобы настичь их, – сказал британец. – Они наверняка продолжат прогрессировать. 

Случаются, что какие-то машины в определенный момент перестают прибавлять в скорости. Может, и с ними так будет?

Но у них сильная команда, потому я почти не сомневаюсь, что они смогут и дальше добавлять прижимную силу». 

Льюис добавил: «Проводя изменения, мы должны убедиться, что они не слишком масштабные, и нам хватит оставшейся части сезона, чтобы сохранить отставание. 

Надеюсь, после обновления мы не слишком отстанем от соперников. Прежде команда уже показывала, как быстро может вести доработки. Мне хотелось бы верить, что и сейчас будет так. 

И я благодарен нашим парням, что они решились на перемены и не стали держаться за старые идеи».

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Дополнительная информация: Адам Купер

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