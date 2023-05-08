Льюис предрек Формуле 1 «скучные годы»

Все пять прошедших гонок Ф1 завершились победами пилотов Red Bull Racing, причем в четырех случаях Макс Ферстаппен с Серхио Пересом добивались дубля. В Кубке конструкторов у «Быков» уже 224 очка, тогда как занимающие две следующие строчки Aston Martin и Mercedes в сумме заработали 198.

Очередным подтверждением силы RBR стал Гран При Майами, где ближайший преследователь, Фернандо Алонсо, на финише отстал от Макса с Серхио почти на полминуты – и это при том, что Ферстаппен стартовал только девятым.

Сам голландец признался, что техническое доминирование его команды нисколько не умаляет значимость побед.

«Если ты постоянно выигрываешь, то вполне нормально, что другим это не нравится – сказал Макс на медиа-сессии. – Меня же полностью устраивает пребывание на вершине. Я увожу домой красивый кубок, а они разъезжаются к себе и могут хорошо провести вечер».

Глава Red Bull Кристиан Хорнер добавил: «Мы удивлены тем, что происходит с соперниками. Нам удалось зимой сделать солидный шаг вперед. Но чем были заняты Ferrari и Mercedes?».

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

По мнению Льюиса Хэмилтона, нынешняя ситуация не идет на пользу Формуле 1, которой сложно привлекать болельщиков из-за отсутствия интриги. Однако как с этим быть, британец не знает.

«Убеждать людей следить за нашим спортом – не моя работа, – объяснил британец. – Я не смотрю гонки как зритель, так что для меня они в любом случае не являются скучными.

Но если говорить о болельщиках, то я могу понять их. Сейчас наш спорт не настолько конкурентный, как NFL или NBA (американский футбол и баскетбол – прим.ред.). Боссы пытаются сделать команды более равными по силам, но пока, по ощущениям, у них не особенно получается.

Все, что я могу сказать – мы работаем изо всех сил, чтобы сократить отставание и вернуться в борьбу, чтобы порадовать ей зрителей.

Просто невезение, что разница между командами остается столь значительной. Не знаю, что с этим можно сделать в будущем.

Мы должны адаптироваться к действующим правилам. Иначе такая картина будет сохраняться годами».

Сам Льюис стартовал в Майами 13-м и отыграл по ходу дистанции семь позиций.