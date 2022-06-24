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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Льюис попросил команду ставить эксперименты на машине Расселла

По словам семикратного чемпиона мира, его напарник уже достаточно освоился в Mercedes, чтобы включиться в исследовательскую деятельность

Автор:
, редактор, Турция
Льюис попросил команду ставить эксперименты на машине Расселла
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После восьми лет доминирования в Формуле 1 команда Mercedes оказалась в крайне непростой и непривычной ситуации в 2022 году, когда выяснилось, что ее «беспонтонная» машина не хочет ехать быстро, да еще и достает пилотов ужасной тряской. 

В такой ситуации помогли бы тесты, но нынешние правила жестко лимитируют их количество. Выходом стала большая программа испытаний прямо по ходу тренировок Гран При. Основная нагрузка при этом легла на Льюиса Хэмилтона, так как его напарник Джордж Расселл только зимой перешел из Williams, потому из-за отсутствия опыта не мог обеспечить столь же качественную обратную связь.

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Такая ситуация привела к тому, что семикратный чемпион мира порой оказывался на неверном пути, проверяя ту или иную идею, а потому не мог как следует подготовиться к квалификации и гонке.  Из-за этого он регулярно уступал напарнику на финише и сейчас проигрывает тому уже 34 очка (111-77). 

Однако после девяти Гран При, по мнению Льюиса, Расселл уже достаточно освоился в команде, чтобы взять на себя как минимум часть исследовательской нагрузки.

«Думаю, во второй половине сезона нашим экспериментатором мог бы стать Джордж, – сказал гонщик после подиума в Канаде. – Главная цель для нас всех – двигать команду вперед. И сейчас, мне кажется, можно уже чуть осторожнее подходить к экспериментам по ходу ик-эндов. Они очень здорово сдерживают вас, особенно если не все тренировки оказываются сухими. 

Так что да, этот уик-энд принес нам много пользы. А наши доработки позволили сделать еще несколько шагов вперед».

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Он добавил: «В Канаде после выезда машины безопасности я даже подумал, что смогу сразиться за победу, но группа впереди [Макс Ферстаппен и Карлос Сайнс] оказалась слишком быстрой. Но рано или поздно мы непременно поборемся с ними.  

Я надеюсь, что в Сильверстоуне наша машина сохранит этот отличный темп. Для меня и команды это будет очень важная гонка. Там в хочу биться в группе лидеров».

С 2014 года Хэмилтон всего раз уступал победу на домашнем Гран При. В прошлом году он стал сильнейшим после того, как устроил аварию с Ферстаппеном в дебюте гонки.

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