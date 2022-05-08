Льюис отказался выполнять новые правила для украшений

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Одной из тем уик-энда в Майами стало решительное стремление руководителя гонок Ф1 Нильса Виттиха добиться выполнения гонщиками запрета на использовании часов и ювелирных украшений при управлении автомобилем.

Хотя запрет на это был давно прописан в Спортивном регламенте, прежде никто не следил за его исполнением. Но на этот раз от пилотов потребовали снять даже обручальные кольца, аргументируя это заботой о безопасности и угрожая штрафами.

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Одним из тех, кто сильнее всего противился новому порядку, стал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. В пятницу он вроде бы договорился с FIA, что избавится от своего многочисленного пирсинга до Гран При Монако – но в субботу заявил, что не станет следовать указаниям чиновников как минимум в этом сезоне.

Это выяснилось, когда после квалификации Льюиса спросили об аварии Эстебана Окона – тот разбил машину в 13-м повороте, где и Карлос Сайнс днем ранее, и даже не смог побороться за стартовые позиции.

«Это вопрос безопасности, – сказал Хэмилтон. – Когда они говорят мне об украшениях, то ставят безопасность превыше всего. Но я спросил, как это мешало 16 последних лет. Ведь я уже 16 лет выступаю с украшениями. Тогда они не угрожали безопасности?

На новых трассах они стараются хорошо делать свою работу. Каждая из них получается безопасной. Невозможно заранее изучить каждый поворот и предсказать, где именно потребуются барьеры Tec-Pro, но в целом безопасность на высоте.

Думаю, опыт этого уик-энда позволит понять, что можно делать еще лучше. Но это один из тех уроков, которые нам нужно вынести».

На уточняющий вопрос, намерен ли он убирать колечко из носа к Гран При Монако, Льюис ответил коротко и однозначно: «Нет».

Он объяснил: «Для него у меня есть специальное исключение, оно действует до конца года. Обручальные кольца тоже разрешили оставить».

Более того, гонщик намерен продолжить диалог с судьями в Монако: «Обязательно. Причем я приду туда с четырьмя часами на руке».

Ранее глава Mercedes Тото Вольф рассказал, что запрет на украшения Льюис напрямую обсуждал с президентом FIA Мохаммедом Бин Сулайемом.