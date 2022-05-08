Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Анализ: по силам ли Red Bull переиграть Ferrari в гонке?
Формула 1 / Гран При Майами Новость

Льюис отказался выполнять новые правила для украшений

Семикратный чемпион мира предпочел продолжить противостояние с судьями Ф1

Адам Купер
Автор:
Льюис отказался выполнять новые правила для украшений
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Одной из тем уик-энда в Майами стало решительное стремление руководителя гонок Ф1 Нильса Виттиха добиться выполнения гонщиками запрета на использовании часов и ювелирных украшений при управлении автомобилем. 

Хотя запрет на это был давно прописан в Спортивном регламенте, прежде никто не следил за его исполнением. Но на этот раз от пилотов потребовали снять даже обручальные кольца, аргументируя это заботой о безопасности и угрожая штрафами.

Читайте также:

Одним из тех, кто сильнее всего противился новому порядку, стал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. В пятницу он вроде бы договорился с FIA, что избавится от своего многочисленного пирсинга до Гран При Монако – но в субботу заявил, что не станет следовать указаниям чиновников как минимум в этом сезоне. 

Это выяснилось, когда после квалификации Льюиса спросили об аварии Эстебана Окона – тот разбил машину в 13-м повороте, где и Карлос Сайнс днем ранее, и даже не смог побороться за стартовые позиции.

«Это вопрос безопасности, – сказал Хэмилтон. – Когда они говорят мне об украшениях, то ставят безопасность превыше всего. Но я спросил, как это мешало 16 последних лет. Ведь я уже 16 лет выступаю с украшениями. Тогда они не угрожали безопасности?

На новых трассах они стараются хорошо делать свою работу. Каждая из них получается безопасной. Невозможно заранее изучить каждый поворот и предсказать, где именно потребуются барьеры Tec-Pro, но в целом безопасность на высоте.   

Думаю, опыт этого уик-энда позволит понять, что можно делать еще лучше. Но это один из тех уроков, которые нам нужно вынести».

На уточняющий вопрос, намерен ли он убирать колечко из носа к Гран При Монако, Льюис ответил коротко и однозначно: «Нет».

Он объяснил: «Для него у меня есть специальное исключение, оно действует до конца года. Обручальные кольца тоже разрешили оставить».

Более того, гонщик намерен продолжить диалог с судьями в Монако: «Обязательно. Причем я приду туда с четырьмя часами на руке».

Ранее глава Mercedes Тото Вольф рассказал, что запрет на украшения Льюис напрямую обсуждал с президентом FIA Мохаммедом Бин Сулайемом.

Поделились
Комментарии
Анализ: по силам ли Red Bull переиграть Ferrari в гонке?
Предыдущая новость

Анализ: по силам ли Red Bull переиграть Ferrari в гонке?
Адам Купер Больше от
Адам Купер
«Это шутка?». Ф1 приготовилась к сложной гонке из-за проблем с асфальтом Гран При Майами
Формула 1

«Это шутка?». Ф1 приготовилась к сложной гонке из-за проблем с асфальтом

На трассе в Майами пришлось чинить асфальт. Уже во второй раз Гран При Майами
Формула 1

На трассе в Майами пришлось чинить асфальт. Уже во второй раз

Сайнс объяснил пятничную аварию: Машина удивила меня Гран При Майами
Формула 1

Сайнс объяснил пятничную аварию: Машина удивила меня

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Хэмилтон «чертовски» обрадовался шестому месту Гран При Майами
Формула 1

Хэмилтон «чертовски» обрадовался шестому месту

Хэмилтону дали два Гран При, чтобы убрать пирсинг Гран При Майами
Формула 1

Хэмилтону дали два Гран При, чтобы убрать пирсинг

Льюис продолжил перепалку с FIA по поводу украшений Гран При Майами
Формула 1

Льюис продолжил перепалку с FIA по поводу украшений

Mercedes Больше от
Mercedes
Вольф объяснил, как в Mercedes потеряли скорость Гран При Майами
Формула 1

Вольф объяснил, как в Mercedes потеряли скорость

Гран При Майами: дуэли в квалификациях Гран При Майами
Формула 1

Гран При Майами: дуэли в квалификациях

Норрис объяснил хороший темп Mercedes в Майами Гран При Майами
Формула 1

Норрис объяснил хороший темп Mercedes в Майами

Самое важное:

Льюис отказался выполнять новые правила для украшений
Формула 1 Формула 1

Льюис отказался выполнять новые правила для украшений

Анализ: по силам ли Red Bull переиграть Ferrari в гонке?
Формула 1 Формула 1

Анализ: по силам ли Red Bull переиграть Ferrari в гонке?

«Это шутка?». Ф1 приготовилась к сложной гонке из-за проблем с асфальтом
Формула 1 Формула 1

«Это шутка?». Ф1 приготовилась к сложной гонке из-за проблем с асфальтом

Хорнер: Пусть Ф1 сама платит Andretti призовые
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Пусть Ф1 сама платит Andretti призовые

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.