Льюис об увольнении де Вриса: Узнаю подход Red Bull
Британский чемпион не упустил возможности подколоть давних соперников
Ника де Вриса отчислили из AlphaTauri за неудовлетворительные результаты после десяти Гран При сезона-2023, заменив Даниэлем Риккардо.
Съехавшись на этап в Венгрию, гонщики пожалели Ника – но мало кто стал спорить с тем, что тот действительно не оправдал ожиданий, которые были весьма высоки с учетом его опыта и особенно после блистательного выступления за Williams прошлой осенью в Монце.
Льюис Хэмилтон, который знаком с де Врисом по совместной работе в Mercedes и даже отдавал тому свою машину летом 2022-го в пятничной тренировке Гран При Франции, не мог не использовать эту историю для камня в огород Red Bull.
На вопрос репортера, не слишком ли рано уволили де Вриса, сэр семикратный ответил: «Конечно. Но так уж они ведут свои дела».
Он добавил: «Меня очень удивило, как они поступили с беднягой Ником. Он очень талантливый молодой пилот, да еще и приятный парень. Думаю, у него в любом случае блестящее будущее, где будет много интересных вариантов».
Также Льюис признался, что не удивлен возвращению Даниэля Риккардо, который получил шанс возобновить выступления в Ф1.
«Да он и так оставался здесь весь год, – сказал Хэм. – Ходил на все пилотские брифинги, где редко можно увидеть запасных гонщиков. Так что tik возвращение не стало для меня сюрпризом».
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